Un sindicato alerta de la falta de medios en el juzgado de violencia de género cambadés

El Sindicato Profesional de Justicia (SPJ) solicita la prolongación de jornada para los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, por ser el que se dedica a la atención de los casos de violencia de género.



La SPJ apunta que el Juzgado 3 "necesita desde hace tiempo un funcionario más que ayude a tramitar la violencia de género, y ayude a mejorar el nivel de estrés diario que sufre este juzgado, ya que se viven día a día jornadas intensas de guardia".



Según los delegados sindicales, los funcionarios se ven obligados a desatender otras ocupaciones, tanto en la sección de lo Civil como en la de Penal, pero a pesar de ello, se han resignado a que la contratación de ese trabajador a mayores "a día de hoy por parte de la administración es inviable".



Así las cosas, solicitan que "ante la negativa rotunda actual de no proceder a un nombramiento que auxilie al Juzgado, se concedan de manera inmediata prolongaciones de jornada para descongestionar la violencia de género que se tramita en el Juzgado 3". El SPJ plantea que para luchar contra el maltrato machista y reducir el número de muertes no llegan los actos políticos o de repulsa pública. "Estamos hartos de ver a nuestros responsables públicos aplaudir en actos que no conducen a ningún lado".



En este sentido, la central opina que hay que fortalecer con medios económicos y humanos la justicia, pues de lo contrario no podrá ofrecer la seguridad y protección que las víctimas de maltrato esperan cuando dan el paso de denunciar.