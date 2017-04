El PP estudia ir al juzgado por la parálisis de obras como la ampliación del vial de Baión

El Partido Popular está estudiando llevar a los tribunales la paralización de varias obras provinciales, entre ellas, la ampliación de un tramo de la EP-9701, que une Sestelo con O Sixto a través de la parroquia vilanovesa de Baión. El propio alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, reconoció que se va a reunir con otros alcaldes del Partido Popular para presentar "una denuncia por lo que hemos bautizado como Operación Carmucha, la paralización de obras contratadas por Rafael Louzán al frente de la Diputación cuyos fondos han sido desviados por los actuales responsables para otros fines, algo que no puede hacerse".



En el caso que le ocupa, la ampliación de la carretera de Baión, Durán no duda en afirmar que los motivos por los que se ha paralizado la obra "son meramente políticos; por eso, no nos va a quedar otra que denunciar y remitir un escrito a la junta de gobierno de la Diputación advirtiendo de la ilegalidad que están cometiendo".



El regidor vilanovés no dudó en asegurar que "tenemos constancia de que varios funcionarios han recibido presiones políticas para redactar informes de paralización de estas obras; por eso, queremos que se den esos nombres en los juzgados. Este tipo de hechos son propios de una forma de hacer política sectaria y delictiva que, consideramos, roza la prevaricación".



Durán indica que no es partidario de "judicializar la vida política, pero no nos dejan otro camino que el de los tribunales para defender los intereses de nuestros vecinos; estoy convencido de que el caso Carmucha va a marcar los dos últimos años de este gobierno de la Diputación". Insiste en que el pacto de gobierno de PSOE y BNG "les hizo creer que tenían patente de corso para hacer y deshacer, desviando fondos hacia otras cuestiones, algo que es una barbaridad, tiene dolo y tiene intención, por lo que puede considerarse como un delito".



Una de las cuestiones que más llama la atención al regidor sobre la decisión de paralizar la ampliación de Baión es que "se fundamente en la ausencia de informe de impacto ambiental en el proyecto". Recuerda Durán que ese documento si que existe "ya que parte de los terrenos para esa ampliación los aportaba la Consellería de Medio Rural a través de la parcelaria; eso quiere decir que todos los viales de la concentración poseen un informe de impacto ambiental, incluido este". Por último, asegura que en la Diputación "no se ha comenzado a redactar un nuevo proyecto, cuando son conscientes de la necesidad de ampliar un tramo tan sinuoso".