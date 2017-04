Una piña para combatir una histórica lacra

"Aunque no son los años 80 ni los 90, el problema del narcotráfico sigue estando ahí y necesitamos más complicidad y sinergias entre todos". Con este claro mensaje, el presidente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN), Manuel Couceiro Cachaldora, instó a un auditorio repleto de representantes del ámbito policial, judicial y político (con la presencia de los primeros espadas) a no bajar la guardia contra la lacra del tráfico de estupefacientes.



Aunque la XV gala anual de la Fundación comenzaba a las ocho y media de la tarde en el Auditorio de Vilagarcía, un buen número de autoridades locales y también de fuera de la ciudad llegaron con antelación al evento. Entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; el director de la Brigada Central de Estupefacientes, Ricardo Toro; o el nuevo comisario de la Policía Nacional de Vilagarcía, Emilio Rodríguez, entre otros.



Con el público ya en sus butacas, Cachaldora se encargó de dar el pistoletazo de salida a la gala, presentada por Manuel Torrente. El presidente de la FGCN agradeció la asistencia de la Valedora do Pobo, Milagros Otero; y del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, para acto seguido lanzarle el reto de que consiga que "venga aquí" el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, en representación del Gobierno gallego también acudió el director xeral de Emerxencias, Luis Menor, y el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán. Cachaldora admitió públicamente que echaba de menos en el acto al vicepresidente Alfonso Rueda, al que "queremos mucho", recalcó.



También extrañó al párroco de Cambados, José Aldao, que por motivos de salud no pudo acudir a esta tradicional cita. De la villa del Albariño estuvo la alcaldesa, Fátima Abal, y de Vilagarcía, el regidor, Alberto Varela, que acudió acompañado del edil Lino Mouriño y del diputado autonómico Julio Torrado.



Del panorama local también asistió el exalcalde del PP, Tomás Fole, y varios concejales de su partido; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Sagrario Franco; el arcipreste de Arousa, Lino Arcos; o los tres excomisarios de la Policía Nacional vilagarciana, Simón Sabariz, Enrique León -actualmente patrono de la Fundación Galega contra o Narcotráfico- y José Manuel Lorenzo. El capitán de la Guardia Civil de Vilagarcía, José María Rancaño; el exsenador y exalcalde José Luis Rivera Mallo; o la diputada del PP Marta Rodríguez Arias también se encontraban entre el público.



Ya en la esfera judicial, jueces como Irene Roura y Juan Carlos Carballal, y el asesor del fiscal general del Estado y anterior fiscal antidroga de la provincia de Pontevedra, Luis Uriarte -premiado con la Nécora de Ouro el año pasado-, respondieron a la invitación de la FGCN.



Fueron muchas más autoridades la que disfrutaron de una amena velada en el Auditorio de Vilagarcía en la que celebrar "una pequeña fiesta" de aquellas personas y entidades que trabajan los 365 días del año en la lucha contra el tráfico de drogas. Uno de ellos, el premiado jefe de la DEA en España, Daniel Saavedra, se metió al público en el bolsillo arrancando su discurso con un "boas noites". Como colofón, la actuación de un grupo también de la tierra, los "supervivientes" de los años 60, "Los Ibéricos".