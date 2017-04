Esquerda Unida advierte del ruido nocturno en los locales de la "movida meca"

Esquerda Unida (EU), la formación representada en la Corporación de O Grove por Juan Lamelas y José Antonio Otero, alerta de los perjuicios que causan los ruidos en los locales de copas.



En el último pleno se aprobó la Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica, con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de EU y BNG



Tras esa sesión los esquerdistas se muestran "comprometidos con el derecho al descanso de los vecinos" y consideran que el Concello está "obligado a acabar con los ruidos y molestias".



Lo que sucede, explica Juan Lamelas, es que la Administración local carece de medios suficientes para lograrlo.



"Uno de los problemas más graves en cuanto a perturbación del descanso de nuestros vecinos se da por la aglomeración de personas a las puertas de los locales de copas, y no por el ruido de los propios locales; esto no se soluciona con una ordenanza de ruido, sino de orden público", explica Juan Lamelas.



Lo que quiere decir es que "no hay solución posible mientras O Grove carezca de patrulla nocturna de Policía Local", a lo que añade que "no existen los mapas de ruidos exigidos ni se obligó a los locales a cumplir las normas".



Pero no es el único motivo de crítica. EU alega además que el gobierno socialista "quiere privatizar un nuevo servicio, pues será una empresa externa la que, por 500 euros mensuales, se encargue del seguimiento de la ordenanza y de la vigilancia de los negocios para que instalen sonógrafos registradores de ruido".



Se trata de un aparato, apunta Lamelas, "que todos los locales sin excepción van a tener que instalar, incluidos talleres, almacenes, panaderías, tiendas de congelados, restaurantes y cualquier pequeño negocio que tenga una radio, televisor o nevera, lo que supondrá un coste de entre 25 y 50 euros mensuales".



Por si fuera poco "se dan solo quince días de margen para que los diferentes negocios instalen ese sonógrafo", y considera EU que "es prácticamente imposible que las empresas suministradoras puedan adaptar todos los negocios de nuestro municipio en ese plazo".