Daniel Saavedra: "La presencia de los grupos mexicanos en España va a crecer"

La DEA tiene en España una oficina, situada en la Embajada de Estados Unidos. Uno de los cometidos de su personal es la de intercambiar información con las autoridades policiales españolas para luchar contra un fenómeno internacional como es el narcotráfico.



-¿Qué papel juegan en el contexto internacional los narcotraficantes gallegos?



-Son transportistas, aunque a veces también encontramos alguno que es propietario de parte de un cargamento.



-Los grupos mexicanos han crecido mucho. ¿Por qué no están tan asentados en España como los colombianos?



-Hemos visto que ya hay algunos, aunque no muchos por el momento. Pero es posible que vayan en aumento, y es un riesgo que va a crecer. En España hay grupos procedentes de varios países, dominicanos, brasileños, africanos...



-¿Qué tiene que hacer España que para potenciar el control marítimo?



-Ya cuenta con un centro de coordinación del mar que funciona bien. España tiene recursos buenos, pero hay que pensar que el mar es gigante. De modo que considero que los recursos de inteligencia son fundamentales. La clave está en la inteligencia.



-¿Han detectado en España el tráfico de drogas nuevas o poco habituales aún en este país?



-Para mí es sorprendente el hecho de que hay algunas drogas que están matando a muchísima gente en Estados Unidos, y que aquí no son tan prevalentes, como la heroína, el fentanilo y la metanfetamina. Pero hay señales pequeñas de que ya están entrando, y eso es un riesgo.



-¿Es posible erradicar el narcotráfico o nos encontramos ante una utopía?



-No vamos a eliminarlo completamente porque genera unas ganancias enormes. Pero sí que se puede reducir, luchando en varios campos, incluidos el de la educación y la prevención.