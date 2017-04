Cacabelos presenta a los vecinos la apertura de un vial de circunvalación para Meloxo

El alcalde de O Grove, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, se reúne hoy con los vecinos para informarles de la apertura de un vial de circunvalación que va a conectar la avenida de Portugal con la Carretera do Conde, desviando así el tráfico pesado que genera la zona portuaria e industrial de Porto Meloxo y Virxe das Mareas.



Esta es solo una de las propuestas que se plantean en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM); documento en el que sigue trabajando el gobierno socialista con la intención de, una vez superados todos los trámites, poder aprobarlo este mismo año, al menos inicialmente y aunque sea una propuesta "de mínimos".



Junta de Portavoces



Lo que va a trasladar a los vecinos, desde las 20.00 horas en el local social de la cooperativa bateeira Amegrove, en Porto Meloxo, es lo mismo que se puso sobre la mesa el jueves en la reunión de la Junta de Portavoces.



Una reunión "positiva", en palabras del regidor, en la cual "el técnico municipal que lleva los planos y documentación nos hizo una exposición sobre el PXOM en el área de Terra de Porto, Virxe das Mareas, Carretera do Conde, avenida de Portugal y Porto Meloxo; y esta es también la base de la explicación que vamos a ofrecer a los vecinos", en la charla de esta tarde.



Se trata, asegura, "de atender lo máximo posible las alegaciones de los vecinos -las presentadas al anterior y fracasado documento- y de eliminar las bolsas de desarrollo que más se criticaban y más polémica suscitaban, los SUEDs"



Pero también se trata de incorporar novedades con las que intentar dar respuesta a las inquietudes vecinales, de ahí que se presente a los grovenses la apertura del citado vial de circunvalación, "con el que conectar Carretera do Conde y avenida de Portugal para aliviar el tráfico pesado y evitar que pase por el interior del barrio de Porto Meloxo".



Parece que esta propuesta agrada al grueso de la oposición municipal, "aunque el portavoz del BNG puso algunos reparos", pero de lo que se trata es de "exponer la idea a los vecinos para que ellos nos digan qué piensan".



En este sentido, Cacabelos anuncia ya que "estamos siguiendo los criterios que nos marcan los técnicos, siempre partiendo como base del documento de 1996 -las Normas Subsidiarias de Planeamiento-, que es el único aprobado por el Concello, prácticamente por unanimidad".



Con éste y próximos pasos "queremos sacar el PXOM adelante y demostrar que seguimos trabajando y que este documento no está olvidado en ningún cajón; y no solo eso, sino que sigo manteniendo mi intención de llevarlo a pleno en este mandato, e incluso este mismo año".



Tanto es así que espera que en el plazo de dos meses pueda completarse la exposición de los documentos y cambios introducidos en la nueva documentación a todos los vecinos para, a partir de ahí, "iniciar una nueva ronda de charlas en los diferentes barrios y lograr que todos tengan información y planos suficientes antes de llevar el PXOM a pleno".



Incluso sugiere el primer edil que políticamente le gustaría que el proceso fuera más rápido, "pero no siempre es posible porque hay muchas normas y reglamentos que cumplir".