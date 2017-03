El PP exige un plan de mantenimiento y reparación antes de Semana Santa

Ahora que se aproxima la Semana Santa, con lo que esto supone para un destino turístico como O Grove, en el PP local arremeten contra el gobierno socialista por dos aspectos concretos, como son la "deficiente promoción" de la localidad a través de la obsoleta web oficial, y la necesidad de ejecutar un plan tan urgente como ambicioso para reparar desperfectos, tanto en paseos y playas como A Lanzada y Mexilloeira, como en la isla de A Toxa y otros lugares "con visibles signos de deterioro y dejadez".



Respecto a esto último, la nueva junta directiva del PP meco presenta un dossier fotográfico que alerta de deficiencias o muestras de abandono en todo tipo de espacios y elementos. A modo de ejemplo, alegan que "la cartelería de las playas está en mal estado o tirada, mientras que el equipamiento urbano, especialmente el de las paradas de autobús y las señales de tráfico, está en un estado de total abandono y con grafitis la mayoría de ellos".



También denuncia el PP que "la balaustrada de cristal que se rompió hace más de seis meses delante de la antigua discoteca Vogue sigue sin colocarse, por no mencionar que distintas partes de la balaustrada de madera tanto de A Lanzada como de la playa Mexilloeira están rotas y nada se ha hecho para solventarlo".



En la misma línea crítica, el PP de Beatriz Castro considera que el hecho de que O Grove sea "la primera zona ornitológica de Galicia, y una de las mayores de España, debería llevar parejo un perfecto mantenimiento tanto de la zona de O Bao como de la laguna A Bodeira, pero estas áreas siguen en completo abandono, con bancos casi cubiertos por vegetación y cartelería rota o inexistente".



Como al parecer sucede con el cartel que da la bienvenida a O Grove, el cual "sigue roto y sin información de ningún tipo".



Pero aún hay más, pues "las aceras siguen en un estado inapropiado para un pueblo turístico y el Monte Central de A Toxa está en situación de abandono", a lo que se suma que "en lugar de reparar una balaustrada mítica de la isla se ha optado por eliminarla totalmente, lo que muy probablemente supondrá en verano que los coches aparquen en las zonas que antes estaban protegidas por dicho muro".



Las protestas llegan hasta la parroquia de San Vicente, pues "caminos y jardines están en mal estado".



Para terminar su posicionamiento sobre este asunto, el PP asevera que "un municipio de excelencia turística como O Grove merece una planificación adecuada en lo que a tareas de mantenimiento se refiere", por lo exige al gobierno "que trabaje en esta línea y concentre sus esfuerzos para que el pueblo ofrezca una imagen adecuada, al menos ahora que se aproxima la Semana Santa, ya que el resto del año parece importar poco este tema".



En relación con el "deficiente" funcionamiento de la web de Turismo O Grove, el PP declara se prometió hace dos años un cambio radical en la misma y no se produjo.



Sostienen que "la nueva web se nos vendió como algo en proceso que se pondría en marcha de forma inminente, a la par que se informaba de la puesta en marcha de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo (PET)".



Sin embargo, "ni siquiera se ha contactado con los establecimientos de hostelería para seguir avanzando en el proceso para que puedan insertar toda la información", de ahí que las referencias actuales a esos negocios "estén sin actualizar, como lo está la información de las fiestas de interés turístico y del mismo modo que no se actualizaron las cuentas de la Festa do Marisco en la página de transparencia de la actividad municipal".



Tampoco funciona la página infolanzada.com, "desde que la gestión que estaba en manos de la agrupación de Protección Civil pasó a ser responsabilidad directa del Concello", como en su día denunció FARO DE VIGO.