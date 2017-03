Los niños de O Grove aprenden a cocinar el mar

Los niños de O Grove participaron esta mañana en una actividad formativa y divulgativa organizada por la Confraría de Pescadores San Martiño. Básicamente consistía en mostrarles cómo elaborar diferentes recetas con productos de primera calidad y máxima frescura, como los que se descargan habitualmente en el puerto meco.

Fue una actividad más del ciclo "Cociña do Mar", en este caso dirigido a los más pequeños de la casa, que no solo elaboraron suculentos platos guiados por profesionales, sino que también pudieron saborearlos, como no podía ser de otra manera.

La tosta de caballa marinada con guacamoles, los nuggets de merluza y un mosaico de pulpo con vinagreta de frambuesas fueron las recetas seleccionadas para esta clase práctica llevada a cabo en las instalaciones de la lonja de contratación de pescados y mariscos.

La actividad desarrollada esta mañana guarda relación con el proyecto "Lonxanatur" y su "Ciclo de los productos del mar", ideado para poner en valor los productos y el trabajo de los marineros y mariscadores mecos, apostando además por divulgar la cultura marinera.

Lo que consigue también la cofradía con estas propuestas es "dinamizar las ventas, ampliar la cuota de mercado, divulgar la cultura y tradición de nuestros marineros y mariscadores y dar a conocer la riqueza y calidad de nuestros productos".

También la Consellería do Mar

Coincidiendo con esta actividad desarrollada en O Grove, la Consellería do Mar desarrollaba una jornada de promoción de los productos del mar enmarcada en la campaña "Del Mar al Plato", que se lleva a cabo en doce centros de formación en hostelería e incluye charlas informativas sobre diferentes aspectos relacionados con el mundo del mar y actividades de preparación y degustación de menús elaborados con pescados y mariscos.

La conselleira Rosa Quintana reiteró que esta iniciativa "nació con el objetivo general de promocionar y difundir los productos del mar en el campo de la hostelería, familiarizando con ellos a los futuros cocineros para que aumenten su interés por los mismos, ya que la hostelería es un escaparate para la cultura gastronómica de Galicia y porque actúan cómo prescriptores sobre el consumo de nuestros pescados y mariscos".

Como sucede con frecuencia en O Grove, tanto a través de la cofradía como por mediación del Concello o a instancias de la patronal, la Consellería do Mar promueve demostraciones de cocina en vivo impartidas por cocineros experimentados que hablan de las propiedades de productos del mar empleados, su elaboración, transformación, conservación y posibilidades gastronómicas.