Manuel Couceiro Cachaldora: "Acogería a Laureano Oubiña, pero solo si su arrepentimiento fuese sincero"

La Fundación Galega contra o Narcotráfico celebra hoy su gala anual. El acto es en el Auditorio de Vilagarcía, a partir de las 20.30 horas, y la entrada es libre. En el evento se entregarán las Nécoras de Ouro a la DEA de Estados Unidos -agencia especializada en la lucha contra el narcotráfico-, la asociación Renacer, de Ribeira; y la edición de Arousa de FARO DE VIGO. También se le concederá la distinción Siso Bartomé a la ONG Cáritas Interparroquial de Arousa. El acto estará amenizado por el grupo de música "Los Ibéricos".



-Sus ocupaciones deben dejarle muy poco tiempo libre. ¿Por qué aún así se animó a ponerse al frente de la fundación?



-Estuve nueve meses diciéndoles que no a quienes me proponían para el cargo, pidiéndoles que buscasen a otra persona. Pero aunque pueda parecer un tópico, es verdad que a veces hay que dar un paso adelante y comprometerse por un mundo mejor.



-¿Qué le aporta a ese cargo un sacerdote que no le pueda dar un seglar?



-Cualquier persona, sacerdote o seglar, es válida para luchar por un mundo saludable y sin drogas. Yo, como sacerdote, intento ser comprometido con lo que hago y ver el lado positivo de las cosas. Apuesto mucho por las víctimas, pero también por la reinserción. Todo el mundo tiene derecho a reinsertarse, también un terrorista, un narcotraficante o un violador. Creo que las personas pueden cambiar, aunque en muchos casos sea muy difícil.



-Un cura madrileño, Jorge de Dompablo, ha acogido en su organización no gubernamental al narcotraficante Laureano Oubiña porque también apela al arrepentimiento y la reinserción. ¿Hubiese acogido usted también a Oubiña?



-Sí, insisto, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Lo acogería, pero siempre y cuando su arrepentimiento fuese sincero, profundo, no una actitud de cara a la galería. De todos modos, quiero dejar claro que el terrorista, el violador, el narcotraficante, es el malo, quien tiene que cambiar, y al lado de quien hay que estar preferentemente es de las víctimas.



-El cine y la televisión describen en ocasiones a los narcos con un aura de aventura y glamour, como ocurrió por ejemplo en la popular serie de hace unos años "Sin tetas no hay paraíso" ¿Eso es perjudicial, o solo es entretenimiento?



-Es perjudicial. Se vende una cara amable, aventurera de un mundo que es falsa. Ese mundo es malévolo en sí mismo, y muchos narcotraficantes mueren inmersos en la espiral de violencia que se genera alrededor de él. Hay que hacer películas con valores y vías de solución. Venderle a los jóvenes que los narcos son unos ligones es nefasto, porque los jóvenes copian paradigmas.



-¿Es posible terminar con el tráfico de drogas?



-Erradicar el narcotráfico es complicadísimo, pero yo creo en la utopía, como Eduardo Galeano. La utopía sirve para caminar, y yo soy positivo, optimista.



-¿Es el embargo del patrimonio de los traficantes la gran asignatura pendiente de la lucha contra el comercio de la droga?



-Sí, al final lo que el narco quiere es enriquecerse fácilmente, de modo que si atajas esa vía patrimonial, si demuestras que cuando salga de la cárcel no podrá disfrutar ni de sus coches ni de sus mansiones, seguramente la próxima vez se lo piense dos veces. Con el terrorismo de ETA también fue vital el momento en el que se atacaron sus finanzas.