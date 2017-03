El gobierno local ampliará los dos meses de exposición pública del PXOM

"No tenemos ningún problema en ampliar el periodo de exposición pública el tiempo que sea necesario". Con estas palabras el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, respondía así a la petición de los grupos de izquierda de la oposición de que el plazo de alegaciones de la revisión del PXOM se extendiese más de los dos meses previstos para así dar tiempo a todos los vecinos que lo deseen a consultar el plan urbanístico y presentar reclamaciones.



El debate se generó a consecuencia de la moción presentada por el PP, en la que la formación conservadora solicitaba la exposición del Plan Xeral por las parroquias del municipio antes de someter el documento a pleno para su aprobación inicial. Tal y como ya lo había anunciado en días anteriores, el gobierno socialista rechazó de forma tajante la propuesta popular al entender que lo único que busca es retrasar la aprobación del PXOM. "No tengo claro si el señor Fole no tiene memoria o no tiene pudor. Tuvo el PXOM dos años metido en un cajón cogiendo polvo, no hizo absolutamente nada cuando gobernaba y los grupos de la oposición tardamos casi dos meses en ver el documento", espetó la portavoz socialista, Tania García. "Sus únicas preocupaciones son los centros comerciales y el convenio de Lantero", agregó.



Aunque las fuerzas políticas de izquierda sugirieron que la intención del PP con la moción era dar más tiempo a Alcampo para modificar su proyecto ahora que no hay ningún veto de nuevos centros comerciales en vigor, Tomás Fole declaró que "no sé qué tiene que ver la revisión del PXOM con Alcampo" y propuso enmendar su propia moción para intentar lograr el respaldo de los demás partidos. Así, planteó que el Plan Xeral se lleve por las parroquias tras su aprobación inicial pero antes de la exposición pública. Pero los intentos del PP cayeron en saco roto. "¿Por qué va a conocer el documento una parroquia antes que otra? No invente el procedimiento señor Fole", manifestó el regidor. Todos los grupos votaron en contra.