El fuego destruye aparejos de pesca en un galpón de la vieja fábrica de Escuredo

Un incendio urbano registrado a las tres de la madrugada de ayer en O Grove provocó la pérdida de diversos aparejos de pesca que permanecían acumulados en el interior de un galpón, junto a varias garrafas de combustible, en el recinto que ocupa la ruinosa instalación de Conservas Escuredo.



Se sitúa en el barrio marinero de Porto Meloxo y es una fábrica que carece de otro tipo de actividad desde hace años y no está próxima a viviendas, por lo que el riesgo para los vecinos de la zona fue reducido.



En el Servicio Municipal de Emergencias de O Grove explican que "ardieron tanto los aparejos como el combustible, pero finalmente todo se quedó en daños materiales y no hubo riesgo para las viviendas más próximas".



También aclaran en este departamento que se personaron en el lugar a las 2.55 horas, cinco minutos después de que un particular diera el aviso a 112 Galicia, y que las llamas estaban controladas prácticamente a las tres de la madrugada.



Con motivo de este incendio en la vieja fábrica, situada al lado del mar y en una zona que hace años sonó como posible sede del club de remo Amegrove, fueron movilizados también efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Sanxenxo y la Guardia Civil. El servicio de Bombeiros de Ribadumia no tuvo que intervenir porque los primeros medios de emergencias que llegaron al lugar consiguieron sofocar el fuego con rapidez.