"Es fácil que un joven sin perspectivas caiga en las drogas"

-¿Por qué se consume droga a pesar de toda la información que hay sobre sus efectos nocivos para la salud?



-Hay muchos factores. Y uno de ellos puede ser la crisis económica, porque cuando un joven se encuentra en el paro, sin perspectivas de futuro, es fácil que caiga en ese mundo.



-¿Qué siente cuando lee que a un narco le rebajan la condena que se le pedía inicialmente porque ha confesado los hechos o ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal?



-No me parece bien, pero es legal. Eso sucede en todos los campos de la delincuencia, y si admito que eso pueda suceder con un etarra o un secuestrador, también he de admitirlo en el caso de un narcotraficante.



-El narcotráfico ha estigmatizado a la ría de Arousa. Esa mancha del contrabando y el tráfico de estupefacientes aún persiste en el imaginario colectivo de miles de españoles. ¿Es justa esa mala fama?



-Claro que no. En Vilagarcía la mayoría de la gente es honrada, trabajadora y legal. Lo que hay son cuatro sinvergüenzas que arruinan la imagen de todos los demás. Del mismo modo que dos curas pederastas ensombrecen el trabajo de otros muchos miles o que un periodista corrupto perjudica a quienes están día a día intentando hacer bien su trabajo.



-Va camino de cinco años al frente de la fundación. ¿Está en sus planes seguir en el cargo mucho más?



-Cuando me eligieron afirmé que sería por tres años. La verdad es que me gustaría tener un relevo, pero no por pasotismo, sino porque sé que hay mucha gente preparada que lo haría fantásticamente, y porque yo tengo mucho trabajo en mi día a día. Estoy muy contento con el equipo que tengo, pero sí que me encantaría que hubiese un nuevo presidente, o una presidenta.