La empresa encargada de la Festa da Lamprea y los pescadores aseguran que se hará este domingo

La empresa encargada de organizar la Festa da Lamprea en Pontecesures, prevista para el domingo, aseguró a los pescadores de este pez que la celebración se llevará a cabo, y ellos, los encargados de recogerla, confirman que reunirán todas las piezas posibles hasta entonces para llevarla a buen puerto.



De este modo parecen despejarse las dudas sobre el evento, aunque hasta ayer seguía en el aire la procedencia de la materia prima, "ya que mientras el alcalde nos aseguraba que si no hay lamprea suficiente del Ulla no se emplearía producto foráneo, el empresario que la monta decía que se llevaría a cabo de todos modos", explican los pescadores.



Finalmente se ha alcanzado el acuerdo de desarrollar el evento solo con producto local, hasta agotar existencias. Así las cosas, mientras las bajas capturas siguen marcando esta campaña que se encuentra ya en su recta final, el programa de la fiesta está en la calle, esperándose que el domingo sea una jornada especialmente intensa en la localidad, por aquello de conmemorarse también la festividad religiosa de San Lázaro.



Está previsto que desde las once de la mañana del domingo se organice un pasacalles con la charanga "Strade's Band", de A Estrada, que además se ocupará de recorrer diferentes establecimientos hoteleros "para animar la fiesta".



Media hora después se desarrollará el acto oficial de recepción de autoridades, en la casa consistorial, y a mediodía el biólogo Sergio Silva leerá el pregón.



Inició sus investigaciones sobre el primitivo pez en el año 2008, en la Estación de Hidrobioloxía Encoro do Con de la Universidade de Santiago de Compostela, donde se licenció en Biología en 2009. Es máster universitario en Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de doctor en Biología.



La degustación propiamente dicha de la lamprea, bajo la carpa instalada en la zona portuaria y amenizada por "Tina A Perla de Arousa", comenzará a las 13.30 horas.



Esta exaltación de la "Dama del Ulla" ya tuvo su aperitivo el pasado fin de semana con la ruta de pinchos "Tapealamprea", cuando la receta de "Casa Chaves", llamada "Os saquiños do tesouro", se hizo con el primer premio. En segunda posición se situó el pincho del "Salón de té Soles", con su "Lampreada", mientras que el tercer puesto fue para el café bar "Choco", con su "Lamprea a la bordelesa con cachelos".



Las mejores recetas fueron elegidas con los votos de los clientes, que al mismo tiempo participaban en el sorteo de tres cheques de compra en establecimientos comerciales de Pontecesures. Gerardo A. Souto Meniño se lleva el cheque valorado en 50 euros, a Manuel Temperán Villaverde le correspondió el de 30 y para Miguel Ángel Noya García fue el de 20 euros.



Tras el sorteo realizado en la casa consistorial el gobierno local quiso agradecer la colaboración de los once locales participantes en la promoción del producto más característico de la localidad.