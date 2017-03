El alcalde se disculpa con los vecinos por "el error" de obviarlos con el compostero

El Partido Popular llevó al pleno celebrado ayer en Vilagarcía una moción de urgencia sobre el malestar vecinal generado en el barrio de A Coca a raíz de la instalación de un compostero sin consensuarlo previamente con los residentes. Aunque el alcalde rechazó el debate de la propuesta popular por presentarla fuera de plazo (con menos de 24 horas de antelación a la celebración del pleno), la polémica se aclaró al final de la sesión, en el apartado de ruegos y preguntas, donde intervinieron los propios vecinos.



El regidor socialista tuvo que sacarle las castañas del fuego al concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño, que desde que el lunes que comenzó el adecentamiento del terreno para la ubicación del compostero, no se puso en contacto con los vecinos en ningún momento pese a que sus quejas trascendieron a la opinión pública desde el minuto uno. Los residentes de Rodrigo de Mendoza y A Florida tuvieron que esperar a ayer a mediodía para recibir laprimera comunicación por parte del Ayuntamiento, remitiéndolos a la doble sesión informativa que tendrá lugar el próximo miércoles para aclarar lo sucedido.



Pero la asistencia de algunos vecinos al pleno precipitó las explicaciones por parte del gobierno socialista. Y de ello se encargó el alcalde. A Alberto Varela no le dolieron prendas en disculparse personalmente y de forma reiterada con los afectados. "Si hubo algún error por parte del gobierno, les pido disculpas", trasladó a los vecinos, al tiempo que les garantizó que la puerta de su despacho "está abierta" para todos los ciudadanos de Vilagarcía.



Aparte de iniciar la instalación sin previo aviso a los residentes del barrio, el regidor admitió que la ubicación -frente a la puerta de los garajes y debajo de las ventanas de las viviendas- "parece que se escogió la más errada", por lo que se mostró dispuesto a modificarla, algo que se concretará en las reuniones del próximo miércoles.



Los vecinos también mostraron su disconformidad con los horarios de las sesiones, pues a las 11.00 y a las 19.00 horas la mayoría de ellos están trabajando. Propusieron que se celebren a partir de las 20.00 horas para que puedan ir el máximo número de residentes y el ejecutivo vilagarciano no tuvo inconveniente en recoger el guante.



Los vecinos del entorno de A Coca se sienten discriminados en relación a los de O Piñeiriño, con los que el Concello sí consensuó el sistema de reciclaje. "Allí llevamos a cabo la primera experiencia y se ha visto que la gente estaba contenta y satisfecha, por eso ahora no se consultó. Lo hicimos sin mala intención y pido disculpas", reiteró el primer edil.



Los vecinos -entre ellos un exconcejal socialista en el gobierno de Gago- agradecieron el gesto de Varela de reconocer el error, no sin antes recordarle que a sus quejas el Concello respondió al día siguiente continuando con la obra del compostero.



Por su parte, Lino Mouriño también pidió perdón y admitió que "quizá nos faltó esa fase de transmitir a los vecinos las ventajas de este proceso".