Vilanova aboga por una red de centros lúdicos destinados a la tercera edad

El Concello de Vilanova ha decidido primar la creación de una red de centros lúdicos para la tercera edad en todas las parroquias sobre la posibilidad de los centros de día. Así lo explicó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en respuesta a la moción del BNG en la que se proponía impulsar una red de centros de día y atención a dependientes en varias parroquias del municipio.



"Mantener un centro de día tiene un coste muy elevado y no existe tanta demanda para ello, son inviables, frente a estos centros lúdicos para personas de la tercera edad", explicaba Durán. De hecho ya se han dado los primeros pasos para crearlos en Baión, donde está siendo impulsado por la asociación O Castro, y en el casco urbano vilanovés, donde se ha adquirido un bajo anexo al bar de jubilados para que ejerza esta función.



En otras parroquias, como András o San Miguel, ya se están dando pasos adecuados para que exista un centro de estas características en las diferentes casas da cultura, "un lugar donde reunirse o pasar el tiempo las personas de la tercera edad que todavía gozan de unas buenas condiciones físicas, que son la gran mayoría de los jubilados de Vilanova". El Concello también está estudiando la forma en que se gestionarán, barajando copiar la idea de O Castro, que "ha recurrido al voluntariado para poner en marcha su proyecto".



Pese a todo, el Concello de Vilanova no renuncia a contar con un centro de día en los terrenos del pazo de Vista Real, por lo que el regidor se comprometió ante el BNG a retomar el proyecto y ponerse en contacto con la Consellería de Política Social para analizar la viabilidad del mismo para que se lleve a cabo, ya que "no hemos vuelto a saber nada del mismo".