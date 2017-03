El PP de O Grove critica la "deficiente" promoción turística a través de la web

El Partido Popular de O Grove arremete contra el gobierno socialista por lo que considera "deficiente promoción" del municipio a través de la web de turismo del Concello. Recuerdan los conservadores que se prometió un cambio radical en la misma y que éste no se ha producido aún, casi dos años después.

En el pleno celebrado el lunes el PP meco ya se hizo eco de esto, y ahora insiste en ello denunciando que la página web oficial de Turismo "que se nos vendió a todos hace casi dos años como algo en proceso, y que se pondría en marcha de forma inminente, a la par que se informaba de la puesta en marcha de la elaboración del Plan Estratégico de Turismo (PET), sigue sin aparecer por ninguna parte".

Tanto es así que "ni siquiera se ha contactado con los establecimientos de hostelería para seguir avanzando en el proceso para que puedan insertar toda la información".

De este modo las referencias actuales a los establecimientos de hostelería mecos "están sin actualizar".

Asimismo, "la información de las fiestas de interés turístico también está sin actualizar", y al hilo de esto los conservadores demandan "que el gobierno local actualice las cuentas de la Festa do Marisco en la página de transparencia de la actividad municipal".

Además lamentan que "ni siquiera dicha web, www.turismogrove.es, es responsiva y no está adaptada para smartphones, cosa que hoy en día debe ser una prioridad para mejorar el posicionamiento web".

Paralelamente, como denunció FARO DE VIGO en diversas ocasiones, "la página infolanzada.com lleva meses sin funcionar, desde que la gestión que estaba en manos de la agrupación de Protección Civil pasó a ser responsabilidad directa del Concello".

Creen en el PP, ahora presidido por Beatriz Castro, que "es una pena dejar de lado una página que tenía miles de visitas muy interesante para los turistas".

Sede Electrónica

En la misma línea crítica esta formación alerta de que "la Sede Electrónica no se está potenciando lo suficiente, y de hecho tan solo se pueden visualizar documentos pero no se puede gestionar ningún envío de forma electrónica, por lo que sigue siendo necesario que el ciudadano se presente en las oficinas del ayuntamiento, no facilitando nada los trámites habituales".

En definitiva, que "la página del Concello resulta poco práctica y ante la dificultad de que los usuarios realicen gestiones a través de la web, acaban por dirigirse físicamente a las oficinas municipales tal y como se venía haciendo hasta la fecha".

La conclusión a la que llega el Partido Popular es que resulta muy importante "prestar atención a este tema con el fin de facilitar las gestiones a los vecinos de O Grove y, con respecto a la web de Turismo, es un aspecto a mejorar de forma prioritaria para potenciar la marca O Grove, ya que somos un Concello que vive de este sector".