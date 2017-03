El muro del talud de Silván se hará con 840 toneladas de piedra

La empresa Construcciones Vaquero comenzó ayer los trabajos de acondicionamiento de la carretera que une San Martiño de Meis y Armenteira, a su paso por el lugar de Silván, y en la que se ha detectado un barranco de grandes dimensiones muy cerca de la calzada. Las obras obligan a cortar el tráfico, por lo que los vehículos se desvían por otras carreteras locales. Una de las actuaciones que se va a acometer es la construcción de un muro de contención para evitar futuros corrimientos de tierra, y la empresa estima que en la construcción de dicho muro se utilizarán unas 840 toneladas de piedra, que se transportarán a la zona en una treintena de camiones.



Los operarios llegaron a la zona a primera hora de la mañana, y tras podar unos árboles que se encuentran en el área de trabajo, procedieron a cortar la vía. Hacia las 13.00 horas acudieron con una excavadora y un contenedor de obra. La actuación fue contratada por la Diputación de Pontevedra, con un presupuesto de 55.000 euros. Aunque el plazo de ejecución es hasta el 12 de abril, la previsión es que si no llueve la carretera podría reabrir ya antes del fin de semana del Domingo de Ramos.



Estos primeros días, la empresa está excavando todo el talud para hacer la zapata sobre la que se asentará el muro de contención. A principios de la semana próxima entrarán los camiones de piedra y gravilla. En este sentido, se utilizarán unos 25 camiones de este material compactante, lo que hace un total de casi 580 toneladas.



Además de reforzar el talud para que no vuelva a haber problemas, el proyecto contempla el ensanche de la vía en esa zona, de modo que puedan pasar dos vehículos en paralelo. El nuevo ancho previsto es de algo más de ocho metros -lo cual es posible gracias a la cesión de terrenos de unos propietarios-, y sobre la zona añadida se depositará gravilla.



La circulación por esta vía estará prohibida al menos durante lo que queda de semana y buena parte de la siguiente, aunque sí está autorizado a pasar el autobús escolar, para que los trabajos repercutan lo menos posible en la actividad de los niños. De todos modos, no se descarta que en algún momento puntual también este transporte tenga que utilizar una ruta alternativa.



En la zona habrá siempre un equipo de trabajadores que como mínimo estará compuesto por entre tres y cuatro personas.



La Diputación, que es la titular de la carretera, señala que sus técnicos detectaron el barranco en octubre pasado, y que inmediatamente iniciaron las gestiones para darle solución al problema. En noviembre se inició el expediente, y la obra quedó contratada a mediados de este mes, días antes de que la asociación de vecinos de Armenteira demandase la realización de los trabajos.