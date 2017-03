Estudio sobre la viabilidad de un Padroado de Deportes

Aunque no fue rechazada, la propuesta de Gañemos Vilanova de crear un Padroado de Deportes Municipal, a través del cual se gestionen las diferentes ayudas a los clubes y se fomente la práctica de deportes minoritarios, no encontró mucho respaldo en el grupo de gobierno. De hecho, el alcalde, Gonzalo Durán, apuntó que "esa figura ya existió, pero los representantes de los clubes no asistían a las reuniones, y hace una década, decidimos clausurarlo; además, su creación choca en parte con la tendencia actual, que camina hacia la eliminación de este tipo de chiringuitos".



La ausencia de Padroado de Deportes, apunta Durán, "no ha impedido que se llevasen a cabo numerosas actividades deportivas en el municipio, como la creación de diferentes escuelas de fútbol". Es más, continúa el regidor, "está previsto que se creen en los próximos meses una escuela de tenis y otra de baloncesto.



De todas formas, Durán se comprometió a solicitar un informe a los servicios de intervención sobre la viabilidad de crear un Padroado de Deportes.