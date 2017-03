El Concello paraliza la obra del compostero hasta la reunión informativa con los vecinos

El Concello de Vilagarcía paraliza los trabajos de acondicionamiento de las plataformas para instalar los composteros comunitarios de Rodrigo de Mendoza y A Florida hasta que no reúna a los vecinos en las sesiones informativas que se celebrarán el próximo miércoles. Una será a las once de la mañana y otra a las siete de la tarde con el objetivo de que puedan asistir el máximo número posible de residentes y que así puedan aclarar todas sus dudas con respecto a estos sistemas de reciclaje que ya funcionan en O Piñeiriño.



De hecho el concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño, anima a los vecinos del entorno del parque de A Coca escépticos con la instalación de los composteros junto a sus viviendas a que visiten el de O Piñeiriño para "comprobar por ellos mismos el funcionamiento de los centros de compostaje y darse cuenta en primera persona de que no producen malos olores ni molestias de ningún tipo".



Los vecinos están disgustados con el Concello porque comenzó las obras para habilitar el compostero en el parque de A Coca sin informarles en absoluto del proyecto. Ayer a mediodía seguían igual. "Del Ayuntamiento aún no sabemos nada", se quejaban los residentes.



Según anuncian desde Ravella, operarios municipales empezarán hoy a colocar en el barrio los carteles que anuncian las sesiones informativas del miércoles.



Pese al rechazo inicial por parte de los vecinos, Lino Mouriño espera contar con su "colaboración y disposición". El concejal socialista toma como ejemplo la "positiva experiencia" que está en marcha en O Piñeiriño donde, "después de los lógicos temores iniciales" -admite-, los vecinos pudieron comprobar que el proceso bien realizado "no genera ni olores ni ninguna molestia o perjuicio". Por el contrario -defiende el Concello-, supone una forma ecológica de reducir los residuos sólidos orgánicos que se generan en las casas y de elaborar un abono natural del que disponen los vecinos.



Estas son las razones por las que en O Piñeiriño están participando en el plan de compostaje el doble de personas de las anotadas inicialmente y se tuviera que instalar un segundo centro de compostaje en otro punto del barrio.



El emplazamiento de los composteros del entorno de A Coca fue "recomendado" por la maestra compostera, que será la que se encargue de dar las charlas del próximo miércoles a los vecinos.



La idea de Ravella es colocar dos líneas para dar servicio a la zona comprendida entre Rodrigo de Mendoza y A Florida, ubicando una en el inicio del parque de A Coca y otra en la parte superior del mismo, al pie de la acera de la calle Florida. Dado que se trata de un parque fluvial, el Concello solicitó permiso a Augas de Galicia. Un técnico del ente autonómico visitó ayer el lugar.