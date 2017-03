Vecinos de Rodrigo de Mendoza recogen firmas para paralizar el nuevo compostero

Los vecinos del edificio de Rodrigo de Mendoza (Vilagarcía) situado en una de las entradas al parque de A Coca están en pie de guerra con el Ayuntamiento por los composteros comunitarios que la Concejalía de Medio Ambiente pretende instalarles en el parque, a escasa distancia de las ventanas de las viviendas, y junto a la entrada del garaje. Van a iniciar una recogida de firmas contra el proyecto, y solicitan la paralización de los trabajos y el traslado de los depósitos a otra zona del parque.



El presidente de la comunidad de vecinos, Óscar Rey, declaró ayer que "estamos enfadadísimos. Esto es una falta de respeto a todos los vecinos de la zona". Recuerda que cuando el Ayuntamiento de Vilagarcía se sumó al proyecto de compostaje de la Diputación se reunió primero con los vecinos de O Piñeiriño y Celso Emilio Ferreiro para preguntarles si querían que les instalasen unos depósitos y cuántas familias estarían dispuestas a usarlos. Pero ese paso no se dio en Rodrigo de Mendoza. De hecho, asegura que ni siquiera le llamaron ayer desde el Concello para darle explicaciones, pese a que ya hizo público el malestar de los propietarios del inmueble.



"He hablado con vecinos tanto del edificio en el que vivo yo como de otros de la zona, así como con comerciantes, y nadie da crédito a lo que está pasando. Es que no hablaron absolutamente con nadie. No pusieron ni una triste nota de que fuesen a colocar ahí un compostero comunitario", remarca.



Desde el Concello, por su parte, señalaron ayer que hace un año sí se habló antes con los vecinos de O Piñeiriño y Celso Emilio Ferreiro porque era un proyecto novedoso, pero que consideran que a día de hoy el compostaje ya es muy conocido. En cualquier caso, se reiteró que habrá una reunión con el vecindario la semana próxima, y que en ella se darán todas las explicaciones pertinentes. Mientras tanto, los trabajos continuaron ayer en la zona. Según Óscar Rey, los vehículos municipales llegaron a invadir parcialmente la entrada al garaje para echar la gravilla para la cimentación.



Profundo malestar



El presidente de la comunidad de vecinos más directamente afectada por la obra señala que "hace un año, antes de hacer nada, el Concello habló con los vecinos de O Piñeiriño y de Celso Emilio Ferreiro. De hecho, los de Celso Emilio Ferreiro le dijeron que no querían los composteros y no los pusieron. ¿Y qué pasa con los de Rodrigo de Mendoza? ¿Es qué no pagamos nuestros impuestos para que sin hablar siquiera con nosotros nos los pongan debajo de las ventanas?".



Los operarios municipales excavaron el lunes por la mañana una zona en el parque de A Coca donde Ravella pretende instalar una nueva isla de composteros comunitarios, similar a la que está funcionando en O Piñeiriño. La intención del concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño, es habilitar los depósitos en dos zonas: la entrada al parque por Rodrigo de Mendoza, y la parte superior de A Coca por la calle de A Florida.



Pero el proyecto ha generado malestar en Rodrigo de Mendoza, porque según los vecinos la ubicación bajo uno de los edificios no es la adecuada, y además el Concello no se reunió con ellos.



El presidente de la comunidad de propietarios señala que su administración de fincas le remitirá en las próximas horas al Concello un escrito, en el que reclaman la paralización inmediata de los trabajos y el traslado de los composteros a otra zona. Según los afectados, una ubicación buena sería en la parte posterior de A Coca, pero por la calle A Florida. "Allí hay una explanada donde no molestarían ni a las viviendas ni a los locales comerciales", plantea.



Óscar Rey añade que los afectados van a iniciar una recogida de firmas, y aduce que en Rodrigo de Mendoza no solo se generarían molestias para los vecinos, sino que esa ubicación también entraña dificultades técnicas para la recogida. "¿Va a ir hasta allí un camión grúa? ¿Y por dónde? ¿Tendrá que atravesar el parque o pasará por la rampa de nuestro garaje, que es una propiedad privada?".



Rey plantea que los vecinos sí están a favor del compostaje, y que lo consideran una buena opción para el medio ambiente, pero instan al Ayuntamiento a pensar mejor la ubicación para que estos depósitos no causen problemas y molestias a los vecinos.