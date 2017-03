El juicio al concejal José Ramón Abal por injurias será el 30 de junio

La familia de Xaquín Charlín González, el funcionario de los juzgados de Cambados fallecido en octubre de 2015, sigue adelante con la demanda por injurias contra el concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal. El juicio contra el edil será el 30 de junio próximo, a las 12.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra.



La acusación particular solicita que se le imponga a Abal una multa de 14 meses a razón de 30 euros diarios, así como la obligación de indemnizar con 1.000 euros a cada uno de los denunciantes (la viuda y los dos hijos de Charlín González). El fiscal, por su parte, también considera que ha habido un delito de injurias, y solicita la imposición de una multa de 14 meses a 12 euros diarios, y una indemnización de 12.000 euros para los herederos del funcionario.



Los hechos se remontan a la campaña electoral de 2015, durante la cual José Ramón Abal huyó de un control de tráfico de la Guardia Civil, y durante la cual aparecieron varios mensajes en el perfil de Facebook de Cambados Pode supuestamente injuriosos contra Charlín González, y en los que se aludía a un "funcionario corrupto", como supuesto autor de la filtración informativa de ese incidente de tráfico. La denuncia la puso el propio Xaquín Charlín, y tras su muerte continuó con ella su familia.



José Ramón Abal declaró en su día en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados que él no era el administrador de la página de Facebook del partido político por el que se presentó a las elecciones, y que tampoco había sido el autor de las polémicas acusaciones. Asimismo, adujo que en los mensajes no aparecía el nombre de Charlín.



Se da la circunstancia de que uno de los dos huérfanos de Xaquín Charlín es uno de los querellantes, y que fue como suplente en la pasada lista electoral de Somos Cambados, que al igual que José Ramón Abal forma parte del gobierno cambadés.



A finales de diciembre pasado, el juzgado ya le impuso a Abal Varela la obligación de pagar 12.000 euros de fianza, para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias.