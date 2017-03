La flota de la volandeira cierra una de las mejores campañas de la década

Las flotas de Cambados y Rianxo terminan esta semana la campaña de la volandeira, iniciada a principios de noviembre. El sector está satisfecho con los resultados, puesto que son los mejores de los últimos años, tanto en capturas como en facturación. Así, y a falta de tres días de pesquería, las ventas de volandeira en la lonja de Cambados rondarán las 90 toneladas, y el volumen de negocio, los 320.000 euros.



Las cifras están muy lejos de las que se consiguieron en lo que a capturas se refiere entre el otoño de 2013 y la primavera de 2014, ya que entonces se despacharon en la rula de Tragove casi 141 toneladas. Sin embargo, la presente campaña es sensiblemente mejor en lo que respecta a la facturación, puesto que entonces apenas se recaudaron 295.000 euros con la venta de este marisco bivalvo de la familia de las zamburiñas.



Esta diferencia se debe a que ese año no había precios mínimos, lo que motivó que muchos lotes de volandeira se vendiesen a 50 céntimos el kilo. Desde hace unos años, sin embargo, la flota de Cambados apostó por fijar una cotización mínima de 1,50 euros el kilo para la volandeira, por debajo de la cual se suspende la subasta y se deja para la tarde siguiente. Eso ha propiciado que en la temporada que está a punto de finalizar ahora se hayan conseguido unos precios medios de 3,70 euros el kilo.



El patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, señala que "la campaña no ha sido mala". Alega que "hubo buenos precios, y a medida que avanzaba la toxina nos permitió alargarla en la zona 2", lo que propició un mayor volumen de capturas. Otro factor positivo para los armadores del "bou de vara" ha sido que "también había algo de pescado".



En cuanto a los precios, Ruperto Costa plantea que el hecho de fijar una cotización mínima, "fue un triunfo importante. Es algo que teníamos que hacer porque de otro eran los intermediarios quienes se quedaban con toda la ganancia".



Con respecto a la temporada pasada (del otoño de 2015 a la primavera de 2016), las cifras actuales son mucho mejores, puesto que entonces se vendieron menos de 50 toneladas, y apenas se facturaron 230.000 euros. Eso sí, el precio medio fue ligeramente superior, pues entonces rondó los 4,60 euros el kilo, frente a los 3,70 de la actual.



Remontarse seis años



Para encontrar un registro mejor que el de esta temporada en Cambados hay que remontarse al otoño de 2010 y el invierno de 2011. Entonces se vendieron en la lonja de Cambados 151.600 kilos de este producto, y la facturación se aproximó a los 388.000 euros. Entonces también había un precio mínimo, que era de un euro el kilo, con lo que la cotización media rondó los 2,60 euros el kilo.



La volandeira es un producto que en los últimos años ha ganado posiciones en el mercado. Esto se refleja en los precios máximos, que hace un año llegaron a ser de 11,85 euros el kilo, y que en la presente campaña alcanzaron los 11,35.



Se trata de un recurso que ha mostrado unos contrastes muy acusados en la ría de Arousa en lo que va de siglo. Así, la especie estuvo al borde de la desaparición en los primeros años de la década pasada. Entres 2002 y 2003, por ejemplo, solo se pescó en los tres primeros meses de 2003, y apenas se vendieron en Cambados 5.000 kilos de volandeira. Al año siguiente, fueron poco más de 27.000; entre 2004 y 2005, 18 toneladas; y al año siguiente, 20.000.



Pero de la escasez más preocupante se pasó en apenas tres años a la abundancia. Tanto es así que la mejor temporada de volandeira en lo que va de siglo fue la de noviembre de 2008 a marzo de 2009, cuando se subastaron en Tragove 183.600 kilos.



Los años siguientes fueron de abundancia (150 toneladas cada año entre 2009 y 2011, y en torno a 140 anuales entre 2012 y 2014), pero de nuevo volvieron a detectarse problemas de escasez a partir del otoño de 2014. Las capturas se desplomaron esa temporada hasta los 64.400 kilos, y en marzo de 2016 se cerró con menos de 50 toneladas vendidas en Cambados.



Durante esos años hubo tan poca volandeira que hasta se suspendieron las jornadas de exaltación de este marisco que habían empezado a organizar los hosteleros de Cambados. El recurso, sin embargo, parece que ha empezado a repuntar de nuevo.



Otra tónica de la volandeira es que aunque la campaña dura cinco meses, de noviembre a marzo del año siguiente, se extrae prácticamente el doble de marisco entre los dos meses previos a la Navidad que en los tres siguientes. En los últimos días, las capturas han bajado mucho en Cambados, hasta el extremo de que apenas se subastan en la lonja unos 400 kilos diarios.



La tónica es similar en el puerto de Rianxo, donde estos meses se han vendido 50 toneladas, con un volumen de negocio de 140.000 euros. Hace un año habían sido poco más de 35.000 kilos y no se llegó a los 110.000 euros.