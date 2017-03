Una familia advierte de que el proyecto del auditorio de O Grove invade su finca a la venta

Una familia de O Grove asegura ser la titular de una parcela de aproximadamente 3.800 metros cuadrados situada en Monte da Vila que no fue vendida al Concello, pero que aún así estaría afectada por el futuro auditorio, cuyo proyecto se presentó el sábado a manos del gobierno socialista de José Antonio Cacabelos Rico.



Reconocen los propietarios del terreno que mantuvieron conversaciones tanto con el anterior alcalde, el conservador Miguel Pérez, como con el actual ejecutivo, pero las negociaciones no prosperaron y ese terreno "sigue sin vender".



"No podrán construir"



Esto supone que les pertenece, y salvo acuerdo de compra-venta o expropiación "no podrán construir el auditorio donde lo tienen previsto porque afecta a un terreno que no es suyo", advierten.



En el Concello asumen que hay dudas con una parcela, pero el alcalde niega que afecte al desarrollo del proyecto e incluso aporta documentación que demuestra que todo el terreno fue adquirido por el Concello en los años sesenta.



Los ahora reclamantes son los herederos de Socorro García Boullosa, una familia muy conocida en la localidad que dispone de varios negocios en la misma.



Desacuerdo entre herederos



Desde el hostal Viñas, por ejemplo, una de las herederas confirma que "el anterior alcalde nos ofreció una cantidad que estábamos dispuestos a aceptar e íbamos a vender el terreno, pero no pudo ser porque una familiar nuestra no quiso, y necesitábamos estar todos de acuerdo".



Esta mujer insiste en que "el auditorio ocupa nuestro terreno" e incluso apunta que hace muchos años que el PP local quiso adquirir esa parcela, tantos que ya los negoció un histórico político conservador ya retirado hace mucho como concejal, Francisco Fontán.



Ahora la "toxeira" también interesa a los socialistas "y nosotros estamos dispuestos a vender porque no queremos ese terreno para nada, pero no sabemos qué quieren hacer porque no hablaron con nosotros y no nos dijeron si van a comprar o no".



Un hermano, desde el restaurante Confín, abunda en esto diciendo que en la época de Miguel Pérez "llegaron a ofrecernos alrededor de 195.000 euros", que es aproximadamente la misma cantidad que ahora reclaman al gobierno socialista.



"Negociamos con ellos en varias ocasiones, pero no cerramos la operación, ya que cuando les dijimos que pedíamos lo mismo que nos ofrecía el PP nos respondieron que no hay dinero", reflexiona otro de los nietos herederos de Socorro García Boullosa.



Y termina diciendo: "De momento no pueden hacer auditorio ni nada por que por mucho proyecto que tengan no pueden ocupar nuestra propiedad".



En el seno de la actual junta directiva del PP de O Grove también son conscientes de esta situación y están analizándola, independientemente de que ya anticiparan su firme rechazo al proyecto presentado por los socialistas el sábado.



El regidor responde



Frente a todo esto se posicionó ayer el propio alcalde para explicar que en el último pleno del anterior mandato el gobierno del PP puso sobre la mesa el inventario de bienes municipal. Pero ante las quejas de los diferentes grupos, que aseguraban que había multitud de errores, el exalcalde Miguel Pérez decidió posponer el debate.



Viene esto a cuento porque "una de las parcelas que no estaban en ese inventario es esta que reclaman ahora una serie de herederos, por lo que cabe preguntarse qué habría pasado si la Corporación aprobara aquel documento que erróneamente planteó el PP", reflexiona el primer edil.



Sea como fuere, Cacabelos advierte de que "desde entonces estuvimos revisando todo el inventario y rebuscando en el Archivo Municipal, por lo que descubrimos que en 1968 el Concello compró por cuatro millones de pesetas todo ese terreno, en el que ahora están el campo de fútbol y demás instalaciones".



Una vez recopilada esa información "hicimos un levantamiento topográfico que nos permite concluir que el auditorio no corre peligro alguno".



Llega a decir que "puede discutirse si mover un metro el ascensor o no, pero la obra puede ejecutarse", garantiza el alcalde antes de explicar que, "efectivamente, hay propietarios que llevan años intentando vender, pero son diferentes herederos y no se pone de acuerdo".



También confirma que "abrimos con ellos una negociación y estaríamos por la labor de comprar, pero para hacer realidad el auditorio no hace falta porque tenemos la documentación".