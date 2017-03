Durán expulsa a una vecina de Baión del pleno por comparar el Concello con un burdel

Los plenos de Vilanova, hasta los más tranquilos, siempre guardan alguna sorpresa, siempre hay una chispa para que estallen y acaben con polémica. En la sesión celebrada en la noche del pasado lunes, esa explosión llegó ya en el turno de ruegos y preguntas, cuando el PSOE preguntó al alcalde, Gonzalo Durán, los motivos por los que no se recibía a tres vecinos que se encontraban en la sala, integrantes de la asociación San Xoán de Baión, que lleva seis años tratando de ampliar el cementerio parroquial.



El regidor negó tajantemente que no se les recibiese, algo que hizo saltar a los vecinos, que le recordaron varias ocasiones en las que no solo no se les recibió, sino que "se nos dio con la puerta en las narices". La edil Nuria Morgade, del grupo de gobierno, recordó a la presidenta de la entidad los motivos por los que no se le recibió en la última ocasión, aunque sin mentarlos específicamente, algo que sí hizo Nieves Fariña en voz alta, "porque este Concello parece una casa de ...", indignada por lo que considera constantes agravios por parte de la administración municipal.



La frase provocó un enfado monumental de Gonzalo Durán, que ordenó a la Policía Local que sacase de la sala a la mujer, advirtiéndole de que le va a imponer una sanción administrativa. En un tono más calmado, concejales y los dos vecinos que quedaban llegaron al acuerdo de recuperar el proyecto de ampliación que, en su día, redactó el Concello y que fue rechazado por el Obispado de Santiago. Ese proyecto contemplaba la ubicación de la ampliación del cementerio en las inmediaciones de la conocida como casa de la fábrica, lugar que respaldan la mayoría de los vecinos, frente a la otra posibilidad, la de construirlo en el centro del actual camposanto.



La lucha de esta asociación se remonta a hace seis años, cuando comenzaron a tramitar la ampliación del camposanto ante la escasez de nichos. Nieves Fariña recuerda que "la primera propuesta era la de construirlo junto a la casa de la fábrica, pero el Obispado de Santiago emitió un informe negativo", surgiendo otra posibilidad, la de ejecutarlo en el interior del propio cementerio, donde se encuentra un amplio espacio vacío en el que solo existe un cruceiro. Esa ubicación si contó con el respaldo del Obispado y de Patrimonio, argumentando que no se rompía la estética de los existentes y del conjunto de la iglesia. Sin embargo, esa propuesta dividió por completo a la parroquia vilanovesa, llegando a provocar que se recogiesen firmas en Baión en contra de esa ubicación, e incluso, se llegaron a registrar situaciones muy tensas entre los vecinos.



El Concello quiso mediar y se comprometió a elaborar un proyecto de ampliación en la primera de las ubicaciones, estudio que fue financiado por las propias arcas municipales y remitido tanto a Patrimonio como al Obispado con cambios como la inclusión de un estacionamiento para autobuses y una rampa de acceso para minusválidos al templo parroquial.



La iniciativa del Concello para mediar se encontró con la misma respuesta que la anterior, la negativa.



Eso ocurrió hace ya dos años y Fariña explica que "nadie nos da una solución; tenemos los permisos del Obispado y de Patrimonio pero nos falta la licencia de obra del Concello, que nos elude de manera constante, y mientras, varios vecinos han tenido que ser enterrados hasta en otras parroquias al no disponer de un panteón propio". La presidenta de la asociación asegura que "no es un capricho nuestro hacerlo en el interior del camposanto, sino que es el lugar en el que nos obligan".