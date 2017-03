La comarca de O Salnés será el referente en la ambiciosa campaña "Turismo Rías Baixas"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, señaló la comarca de O Salnés como uno de los territorios fundamentales para abordar la nueva campaña de promoción del destino "Turismo Rías Baixas 2017" que ha puesto en marcha la institución provincial. Bajo el lema "Moito por descubrir" y con las "matrioskas" como imagen de promoción, la ambiciosa campaña de este año de Turismo Rías Baixas descansará en cuatro ejes fundamentales: los seis Caminos a Santiago que recorren la provincia de Pontevedra, especialmente en lo que se refiere a O Salnés, la Ruta do Mar de Arousa y río Ulla y la del Padre Sarmiento; los festivales Rías Baixas con especial referencia al Atlantic Fest en A Illa, As Revenidas y la fiesta final que se celebrará en Cambados; el enoturismo, con una atención fundamental al nombramiento de Cambados como Ciudad Europea del Vino; y a la calidad, con numerosas empresas de la comarca que ya obtuvieron el distintivo Sicted.



Acompañada por el diputado de Turismo, Santos Héctor Rodríguez, Silva presentó ayer en el Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, la ambiciosa nueva campaña de promoción del Destino Rías Baixas. Al acto asistieron también siete alcaldes de concellos como Barro, Cambados, O Grove, Lalín, O Rosal, Sanxenxo y Tui; el gerente del Instituto Galego do Viño, Jorge Vila; y el representante de los festivales Rías Baixas, Kim Martínez.



Esta nueva campaña es entendida como "un paso adelante" del gobierno provincial después de que en 2016 "cambiamos la forma de entender la promoción turística con la elección de campañas diferentes de lo que se hizo hasta entonces", señaló la presidenta provincial, "rompiendo con el binomio de playa y gastronomía, promocionando otras potencialidades del territorio y acercándonos a los visitantes a través de canales más modernos y de vanguardia".



Silva presentó el nuevo lema de las campañas promocionales de Destino Rías Baixas "Moito por descubrir", así como la nueva imagen promocional protagonizada por las matrioskas. Las muñecas rusas "que se van encajando una dentro de otra y explicarán este año cuales son las razones por las que merece la pena visitar el Destino Rías Baixas", señaló.



Las matrioskas "crean expectativas sobre lo que se puede descubrir en las Rías Baixas y lo que albergan en su interior. Lugares y experiencias inolvidables", apuntó Carmela Silva quien añadió que "estas muñecas transmiten un mensaje de amistad, acogida y descubrimiento", razones de su elección como imagen.



También presentó el programa "Cruzando camiños", el eje que engloba todos los caminos a Santiago de la provincia, entre los que se encuentran la Ruta do mar de Arousa y la variante espiritual del Padre Sarmiento. Señaló el enoturismo como catalizador de atracción, en especial con el nombramiento de Cambados como Cidade Europea do Viño.



Finalizó Carmela Silva anunciando que la promoción de las excelencias de la provincia continuarán mañana jueves en Vigo, con una gala de presentación en Madrid el 5 de abril, en Lisboa en mayo y, finalmente, en Oporto a donde volverá el tren #RíasBaixasFest al igual que el pasado año.