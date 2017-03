El "caramuxo" regresa a la lonja de Cambados tras varios meses de ausencia

El bígaro, más conocido en la comarca como "caramuxo" volvió esta semana a la lonja de Tragove. Las mariscadoras vendieron el lunes 50 kilos a un precio de 2,95 euros el kilo, y ayer otros 100, a 1,80 euros el kilo.



El bígaro procedía de O Sarrido, que es el principal banco marisquero de Cambados. Se trata de una especie que se ve muy ocasionalmente en la lonja. Fue hace unos 10 años cuando la agrupación de marisqueo a pie la introdujo por primera vez en su plan de explotación, aunque no se extrajo todos los años.



En la lonja señalan que es una captura muy ocasional, y que los lotes de esta semana los compraron una depuradora de la zona. Y es que el "caramuxo" sigue teniendo un público fiel que aprecia este marisco y más cuando su origen es la ría de Arousa. En cualquier caso, no está previsto que las capturas de este molusco vayan a estabilizarse.



De enero a abril



El "caramuxo", conocido también como "mincha" o "caramela" es un caracol marino pequeño, de color negro por fuera, que vive entre las rocas y que se alimenta de algas. Se recolecta a mano, y aunque hasta hace poco más de 10 años se podía extraer libremente, desde hace un tiempo está sometido a regulación y es una de las especies que forman parte de los planes de explotación de las agrupaciones de marisqueo.



A pesar de ello, es muy raro encontrarlo en las lonjas. En todo 2016, por ejemplo, solo se subastaron en las lonjas gallegas unos 1.900 kilos, y en lo que va de 2017 apenas se comercializó un centenar de kilos.



No existe una veda específica para este molusco, si bien lo habitual es encontrarlo en los mercados entre enero y abril, y posteriormente durante los meses de noviembre y diciembre, al menos en el caso del "caramuxo" fresco procedente de las costas gallegas.



Su recolección fue en su día muy frecuente en la ría de Arousa, aunque con el paso del tiempo y la profesionalización del sector marisquero se fue abandonando paulatinamente. Tanto es así que en los últimos años las lonjas donde más bígaro se encuentran están principalmente en el norte de Galicia, en localidades como San Cibrao o Celeiro.