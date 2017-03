Cambados reclama el servicio de hospitalización a domicilio

El grupo de gobierno de Cambados presenta al pleno de mañana una moción para que el Hospital do Salnés extienda al municipio cambadés su servicio de hospitalización domiciliaria (HADO), que permite a determinados pacientes recibir en su propia vivienda la atención que necesitan tras una operación o a causa de una enfermedad.



El concejal de Servicios Sociais, Constantino Cordal, señala que el servicio "no incluye a todo el área sanitaria", y que tras empezar hace 10 años en el municipio de Vilagarcía, en la actualidad atiende también a los vecinos de Vilanova, Catoira y los centros geriátricos de Ribadumia y Vilanova.



Están así excluidos de esta prestación los residentes en Cambados, Ribadumia y A Illa. Cordal opina que la hospitalización domiciliaria mejora sensiblemente la calidad de vida y la autonomía de los pacientes, de ahí que inste a la Consellería de Sanidade a ampliar su cobertura a Cambados.



Se trata de una propuesta que ya conocen los representantes de los trabajadores del Hospital do Salnés, que ya se han dirigido al Servicio Galego de Saúde (Sergas) solicitando la ampliación del HADO a todo el área sanitaria, aunque por el momento sin éxito.



Es la segunda propuesta de acuerdo que el cuatripartito presenta a la sesión de mañana relacionada con la sanidad. La otra persigue que la Xunta de Galicia se haga cargo de los gastos de mantenimiento del centro de salud, como ha hecho en otras localidades, como la de Ribadumia.