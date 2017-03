Vilanova retira las tasas por licencia de obra a las empresas que se asienten en Baión

El pleno de ayer en Vilanova de Arousa sirvió para dar luz verde a una iniciativa con la que se pretende promocionar la implantación de empresas en el polígono industrial de Baión, una infraestructura en la que apenas se ha ocupado el 25% de su superficie. La iniciativa consistirá en la eliminación de las tasas que las empresas deben abonar por licencia de obra a las arcas municipales, una medida que pretende facilitar la implantación de las mismas, ya que supone un importante ahorro antes del inicio de la actividad.



El edil de Industria y Promoción Económica de Vilanova, Javier Tourís, apuntaba ayer que "una empresa que quiere edificar en una parcela de 5.000 metros cuadrados del polígono de Baión, conseguirá ahorrarse, con esta medida, más de 6.000 euros en tasas, una cantidad muy importante que podrá dedicar a ingresos y a mantener su apuesta por ese parque empresarial".



La medida se pone en marcha después de que Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), responsable del polígono de Baión, se haya decidido a rebajar notablemente el precio de las parcelas, fijándolo en 82 euros el metro cuadrado. "Es nuestra aportación a facilitar la llegada de empresas y la creación de empleo en un polígono que tendrá una ocupación de poco más del 22%, demasiado baja para la infraestructura con la que se ha dotado todo el entorno". Un ejemplo de la escasez de empresas asentadas en Baión es la zona de parcelas destinadas a un uso comercial, en la que no hay una sola empresa asentada.



La eliminación de las tasas se aplicará también en el otro polígono industrial que existe en Vilanova, el de Tremoedo, aunque la preocupación que existe sobre su ocupación en el seno del grupo de gobierno no es tanta, ya que "este polígono tiene el 90% de su superficie ocupada con naves en funcionamiento, y ese 10% restante es de terrenos o naves que cuentan con un propietario".



Desde que estalló la crisis y el proyecto del polígono de Baión sufrió una auténtica parálisis en su desarrollo, el Concello de Vilanova ha estado buscando diferentes fórmulas para convertir el parque industrial en atractivo para las empresas que barajan instalarse en él. De hecho, el propio Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova ha presentado a la Consellería de Industria varias propuestas como la rebaja en el precio del terreno para convertirlo en competitivo con Portugal o la mejora de accesos, ya que no se construyeron los más adecuados para la entrada o salida de grandes camiones.