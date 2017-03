Vilanova y A Pobra editan una guía conjunta sobre el legado de Valle-Inclán

Lejos quedan ya los enfrentamientos entre Vilanova de Arousa y A Pobra do Caramiñal a la hora de disputarse el título de ser la cuna natal de Ramón María del Valle-Inclán. Los dos municipios de la ría de Arousa han entendido que la figura del escritor es un valor añadido para ellos y no dudan en activar acciones conjuntas que sirvan para recuperar su legado.

En ese marco de colaboración se encuadra la presentación que realizaron hoy en la casa museo de O Cuadrante, en Vilanova, donde los dos municipios, acompañados del secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, presentaron una guía que recorre aquellos lugares que guardan una mayor relación con el escritor, sea porque aparecen en su obra o porque tuvieron algún vínculo familiar o vital con el.

La guía, que ha sido financiada por la Secretaría Xeral de Cultura, se entregará de forma gratuita a todos los visitantes de la casa museo de O Cuadrante y de la Torre Bermúdez de A Pobra, y de ella se han editado unos 15.000 ejemplares.

El propio Anxo Lorenzo reconoció en las dependencias del museo vilanovés que se trata de una iniciativa enmarcada en los actos del 150 aniversario del nacimiento del escritor, efemérides que se cumplió el pasado mes de octubre. Además, anunció que se va a continuar con actos relacionados con Valle durante los próximos meses. No dudó en destacar la próxima representación en gallego de dos de las obras de Martes de Carnaval, que el Centro Dramático Galego (CDG) va a representar en Santiago de Compostela. Lorenzo destacó que la iniciativa de crear una guía conjunta "surgió de los dos museos, que realizaron una selección muy pensada y meditada de lo que es interesante transmitir a aquellas personas que se acercan a conocer a Valle". En la guía también figuran referencias a los fondos de ambas entidades y de los espacios que les rodean que "sean susceptibles de interés para los visitantes que se acerquen a la ría de Arousa".

Tanto el alcalde del municipio vilanovés, Gonzalo Durán, como Antonio González Millán, director del museo de la Torre Bermúdez, destacaron la implicación de los dos municipios en crear "un itinerario común, en el que se expliquen los lugares de referencia en un viaje cultural a través de la vida y la obra de Ramón María del Valle-Inclán". En la guía también se hace referencia a otras dos figuras, nacidas en ambos municipios, y cuya obra ha quedado un tanto solapada por el magnetismo de Valle-Inclán. Esas figuras son, en el caso de Vilanova de Arousa, Julio Camba y, en el caso de A Pobra do Caramiñal, Victoriano García Martín.