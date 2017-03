Nueva denominación de calles

El pleno de ayer también dio el visto bueno a nombrar dos calles del municipio que, hasta el momento, carecían de identificación adecuada, lo que motivaba quejas de los vecinos. La propuesta que fue aceptada por la corporación fue denominar como "Rúa do Carballo do Rial" a un pequeño vial situado en la conocida como urbanización de O Rial y que está situada a caballo entre el municipio y Vilagarcía.



El segundo vial pasará a denominarse como "Bogueiros" y es el camino que baja desde el barrio de Canelas, en el lugar de Cálago, hasta la playa de As Sinas y en el que existen varias viviendas.