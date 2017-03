El Muíño do Crego, abocado al cierre

El "muiño do Crego" en Quintáns, uno de los emblemas de la ruta de los molinos de Lores, recuperado y convertido en aula didáctica y museo etnográfico por su dueño, se dispone a cerrar sus puertas forzado por las trabas que la normativa de Augas de Galicia le impone para que el agua del río Chanca entre por su canal y permita las demostraciones de molienda tradicional que su propietario brindaba de manera altruista a escolares, campamentos y cuanto grupo de organizado se la demandaba. El propietario reconoce su preocupación por el futuro de la construcción.

Del viejo molino de Quintáns, o de "O Crego", se tiene constancia documental desde el año 1752 en que el catastro del Marqués de la Ensenada lo recoge en su relación atribuyendo su propiedad a José Gómez Presbítero. Desde siempre se sirvió para la molienda del agua de prorrateo del río Chanca, de la que también se conserva constancia documental fehaciente.



Cuando en 1999-2000, dentro del proyecto obradoiro Segorella, concello y Diputación empiezan a acometer las obras de construcción de la senda fluvial con la recuperación de los viejos molinos, Pablo Dovalo invirtió en este molino su tiempo y dinero, sin ayuda pública alguna, tanto que, de hecho, fue el primer molino recuperado en toda la ruta.



Su pasión por el mundillo le llevó a convertirlo en un aula-museo didáctica que se enorgullecía en mostrar en cuantos se lo demandaban, sin percibir dinero alguno por las visitas que realizaban numerosos grupos de personas, también escolares interesados en este mundo etnográfico tradicional.



Ahora Augas de Galicia se dispone a dar al traste con la pasión de este meañés. "El pasado mes de octubre -explica el propietario- recibí una comunicación de Augas de Galicia por la que, según una normativa del año 2009, por utilizar el agua para el molino se me exige el pago de un canon de 214 euros".



Pero no solo eso, sino que, "para que se me autorice a dicho uso, me obligan a presentar un proyecto de un ingeniero sobre el molino, estipulando entre otros aspectos, el caudal que entra por el canal de acceso, habilitar un contador de entrada además de otro de salida del agua, y otros requisitos, a los que no estoy dispuesto". "Podría -agrega- atreverme con la tasa, pero no con el proyecto porque su coste supera los 2.000 euros", lamenta el propietario del singular inmueble.



Caso singular



Dovalo entiende que el suyo es, por el momento, un caso único: "No existe ningún otro precedente en la provincia de Pontevedra de un molino que haya recibido una comunicación similar".



En su escrito Augas de Galicia le advierte además que, de seguir haciendo uso indebido del agua, se expone a una sanción "de entre 5.000 y 20.000 euros".



Es por ello que el propietario se ve abocado a cerrarlo "no me queda otra -lamenta- y, llegado el caso, tendré a desmantelar las piezas porque no estoy dispuesto a que me las roben".



En el año 2004 un grupo de 30 expertos internacionales visitaba este "muiño do Crego" y otros de la ruta en el marco de un "Simposio Internacional de Molinología", alabando la labor realizada.



Ahora todo ello amenaza con venirse abajo por una norma que, según denuncia el afectado, "solo tiene afán recaudatorio, sin importarles si con ello se están cargando nuestro pasado y nuestra rica historia".



El mundo de los maquieiros que pasaron por este molino está repleto de anécdotas "la más sonadas sobre asuntos de faldas -refiere Dovalo- y es que en los tempos da fame, en los que la harina era un bien preciado, algún maquieiro perdonaba la maquía a algunas mujeres a cambio de favores sexuales".



"Incluso me consta que uno fue sorprendido aquí dentro en el acto por sus hijos, que reaccionaron arrojando a la mujer al agua". "Y en otro caso -añade- según la información que recabé, con 80 años cumplidos, concibió aquí dentro un hijo con una mujer de 40? Hay un sinfín de historias que encierra cada molino".



Sea cierto o no, los molinos en O Salnés encierran numerosos secretos, no en vano proliferan por todo el entorno del Umia y de los distintos afluentes.



En los últimos años, las administraciones se volcaron en la recuperación de este patrimonio que debido a su falta de uso amenazaban con la total ruina.



Aunque la mayor parte son de agua, los tipos son muy variados en función del caudal del agua que discurre por el río por lo que requerían distintos tipos de instalaciones para mover las aspas que hacen girar la rueda de piedra.