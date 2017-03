Indignación vecinal por la colocación de un compostero a la entrada de A Coca

Los vecinos del edificio de la calle Rodrigo de Mendoza que está más próximo al comienzo del sendero del parque de A Coca se llevaron ayer una sorpresa cuando unos operarios municipales empezaron a excavar en esa zona un gran hoyo. El presidente de la comunidad de vecinos y de la de garajes de este inmueble, Óscar Rey, sostiene que cuando fue a preguntarle a los trabajadores para que era esa obra le contestaron que el Concello va a colocar ahí un compostero comunitario. Una afirmación que ha indignado a Rey y a otros afectados, no tanto por los composteros en sí como por el hecho de que -siempre según su versión- nadie del Concello se puso en contacto con los vecinos de la zona para contarles sus planes.



"Salí a eso de las 12.30 horas y me encontré con las máquinas excavadoras. Así que fui a preguntarle a los obreros que iban a hacer allí, y me contestaron que un compostero comunitario. Pero es que ese no es el lugar idóneo", afirma Óscar Rey. Según él, "no hablaron para nada con los vecinos", y la isla de depósitos estará a media docena de metros de distancia de una entrada de garajes y de las ventanas de una vivienda.



Óscar Rey asegura que "estamos a favor del compostaje y el reciclaje, pero no de esta manera. Me están llamando todos los vecinos muy enfadados". "Entre todos se puede buscar un lugar más idóneo donde el compostero no moleste a nadie. Pero hay que hablar con la gente", apostilló.



El Ayuntamiento de Vilagarcía se ha sumado al proyecto Revitaliza, de la Diputación de Pontevedra, con el que se pretende impulsar el compostaje como alternativa a la recogida tradicional de los residuos orgánicos. En la primera fase del plan se colocaron unos depósitos en el barrio de O Piñeiriño, pero el grupo de gobierno anunció su intención de implantarlo en más zonas del casco urbano.



También en A Florida



El Concello difundió ayer un comunicado de prensa en el que se indica que "los resultados positivos" de la experiencia en O Piñeiriño llevaron al concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño, a buscar nuevos emplazamientos, y que ha pensado en el parque de A Coca. Así, la idea pasa por colocar sendos composteros comunitarios en las entradas -por Rodrigo de Mendoza y A Florida-, "para facilitar la participación de los vecinos". Cada una de las islas constará de seis depósitos, y según el Concello está previsto que a principios de abril se hagan los trabajos de acondicionamiento de las bases sobre las que se instalarán los cajones.