El fiscal solicita 28,5 años a una organización que perdió 4.000 kilos de hachís en un naufragio

El fiscal solicita 28 años y medio de prisión para los integrantes de una banda de supuestos narcotraficantes liderada por el cambadés Manuel Sineiro Fernández, alias "Machucho" quien ya cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud pública. Con él se sentarán en el banquillo de los acusados F.J.T.F, alias "Gelo" y "Fran", natural de Outes; los marroquíes M.T.K y O.B, así como el melillense W.H.M que se enfrentan a sendas penas de cinco años y medio de prisión, además de multas por importe de 375.000 euros.



Estos cinco imputados fueron detenidos tras la noche del 14 al 15 de noviembre de 2010 cuando la embarcación Garbi III "navegaba hacia las costas gallegas donde debía alijar la droga y se vio envuelto en un gran temporal que hizo encallar el buque frente a las costas portuguesas de Assenta-Torres Vedras".



Las autoridades portugueses que acudieron al lugar del siniestro marítimo solo pudieron recuperar tres fardos en el naufragio, con un peso cada uno de 32, 22 y 36,5 kilogramos de resina de cannabis, una pequeña parte de la carga total de más de 4.000 kilos, explica el fiscal en su escrito de acusación.



Añade en su relato el ministerio público que los imputados, en unión de otras personas que no han podido ser identificadas, "formaban parte de una organización delictiva dedicada exclusivamente al tráfico de hachís, que desarrollaba su actividad, principalmente, trayendo importantes cantidades de droga desde Marruecos a España por vía marítima, introduciendo la mercancía por las costas gallegas para su distribución en nuestro país".



Y en este sentido añade que para el desarrollo de su actividad delictiva "la organización contaba con medios náuticos y de comunicación específicos, así como con una estructuración jerarquizada y con un preciso reparto de funciones o cometidos entre sus miembros, todo ello dirigido al fin último de su actividad de narcotráfico".



En el escrito de acusación, el fiscal entiende que el arousano Manuel Sineiro "puede ser considerado como uno de los mandos intermedios de la organización" pues "era quien establecía los contactos con los marroquíes propietarios de la droga llevando a cabo diversos desplazamientos al sur de España para mantener reuniones con ellos o reuniéndose en otras ocasiones en Galicia".



Sostiene el representante del ministerio público que Sineiro "organizó y diseñó la adquisición de una embarcación para llevar a cabo el transporte de la droga, poniéndola a nombre de otros miembros de la organización para evitar su identificación en una eventual investigación judicial".



Aunque no será juzgado, en el escrito también se cita a J.B.V.A. y que está en paradero desconocido quien era el que "aportaba financiación al grupo para, con lo invertido, llevar a cabo las importaciones de droga".



El otro gallego implicado F.J.T.F ocupaba, según el fiscal un papel subordinado a los anteriores y está acusado de "prestar su nombre" para la adquisición de la embarcación como testaferro". Subraya además que "llegó a tripular la embarcación, buscó y sirvió de enlace con los tripulantes que finalmente llevaron a cabo la travesía para cargar la droga e introducirla por las costas gallegas".



Se refiere asimismo en el escrito a J.M.L:N contra quien no dirige la acusación al haber sido ya condenado por estos hechos por los tribunales portugueses ya que patroneó la embarcación desde Marruecos a cambio de 10.000 euros.



Respecto de los marroquíes indica que M.T.K fue quien puso "en contacto a los gallegos que adquirieron la droga". De W.H.M expone que sirvió de contacto entre los gallegos y los marroquíes "en el momento de entrega de la droga". Por su parte, O.B"se embarco+ó en el buque Garbi III "cuando éste se desplazó desde Bilbao al puerto convenido. La vista se celebra en dos días, hoy el jueves en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra.