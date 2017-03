EU: centro de día y centro de salud

José Antonio Otero, concejal de Esquerda Unida, aclara que será la asamblea de su formación la que decida si apoyar o no la propuesta del PSOE. En cualquier caso avanza que el gobierno "deja a la oposición entre la espada y la pared porque coloca la patata caliente encima de nuestro tejado, ya que nos pide un pronunciamiento urgente cuando no nos llamó antes para consultarnos sobre la ubicación ni la elaboración del proyecto; lo que hace Cacabelos es cubrirse las espaldas y deja claro que si no lo apoyamos nos culpará a nosotros de no haber conseguido esta ansiada estructura".



Lamenta el esquerdista que el alcalde "viene con prisas y presiones que no nos gustan en absoluto, y además quiere que pidamos un préstamo muy elevado; es cierto que ahora están saneadas las cuentas, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro y esto es hipotecarnos para dos décadas". También cuestiona que "a principios de mandato decían que la prioridade serían el centro de día y el de salud, por eso es chocante que ahora se despachen con el auditorio como preferencia".



Añaden en EU que "es un proyecto innovador y el sistema de intercambio de escenarios supera cualquier expectativa, pero los accesos siguen siendo un problema y creemos que lo primero sería tener buenas comunicaciones y terrenos apropiados antes de construir el auditorio, pues no puede ponerse el carro delante de los bueyes".