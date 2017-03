Cambados celebra una jornada de gastrosexología y albariño

Cambados prosigue esta semana con las actividades de la Ciudad Europea del Vino. El viernes por la mañana la Asociación Galega de Enólogos celebra en la localidad una jornada titulada "Mejoras e innovación para la viticultura del siglo XXI", en la que se parte de la premisa de que "el buen vino se hace en la viña", en palabras de una de las responsables de la actividad.



Hay ponencias sobre el control de los viñedos a través de internet, los portainjertos, la maduración en la fase del envero, o el uso de productos ecológicos en la viña. Hay 60 plazas, y la asistencia es gratuita para los integrantes de la asociación de enólogos, mientras que el público general tendrá que pagar 50 euros. El precio incluye la asistencia a una comida posterior.



Otra actividad, presentada al igual que la anterior durante la mañana de ayer en Exposalnés, será una jornada sobre gastrosexología. La imparte la psicóloga y sexóloga Mónica Novas, y contará con la colaboración de Óscar de Toro y José Soto, que son destacados "baristas" y sumilleres.



La jornada es el 1 de abril (sábado), a partir de las 20.00 horas, y en ella se tendrán muy en cuenta las preparaciones relacionadas con el albariño, ya sea en forma de vino, de destilado o de dulce. Hay 50 plazas, y es necesario anotarse en la oficina de turismo.



Mónica Novas señala que la actividad está pensada "para personas curiosas", y que "no se darán recetas específicas de afrodisíacos", sino que se hablará de la relación de los alimentos con el placer y de los mecanismos psicológicos que influyen en éste.



En clave política, la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, señaló que la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, no acudió a la gala del sábado porque ese mismo día salió hacia Madrid con sus compañeros del PSOE de Vigo para asistir al acto del domingo de la aspirante a dirigir el partido, Susana Díaz.



También señaló, sobre la ausencia de los concejales del PP, que sí se les avisó con tiempo a través del correo electrónico. Mientras, el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, dijo que "no voy a entrar en el campo de batalla político", aunque sí adujo que el PP "cometió un error monumental" al no asistir a la gala. "Están empeñados en crear polémica, pero si no vinieron es porque no quisieron".