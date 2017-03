El público ensaya el Himno de la Ciudad Europea do Viño en una apoteósica gala

"Albariño doce e claro/ Meu amigo feiticeiro; heite de beber cantando/ heite de cantar bebendo". Se trata de la estrofa con la que concluye el himno de "Cambados, Ciudad Europea del Vino" que los asistentes a la gala del sábado cantaron al unísono con la Banda de Castrelo en el salón José Peña.



El edil de Enoturismo, José Ramón Abal destacó la apoteósica interpretación de "Vendima no Salnés" de Ramón Cabanillas que antes había sido interpretada por el coro "Gala Appasionati" de Vigo acompañada en el escenario por la Banda cambadesa que dirige José Varela y que tuvo un papel esencial para el perfecto desarrollo de la fiesta.



La música es creación de Jorge Serantes, gerente de la Banda de Música de Santiago quien resultó ganador en el concurso fallado el pasado mes de febrero por un jurado formado por profesionales como José Luis Costa, director del Conservatorio de Vigo, o el propio Castro, entre otros reconocidos músicos.



Pero si el himno fue la sensación de la gala, Abal destaca el enorme mérito de la Banda de Castrelo que permaneció durante casi tres horas sobre el escenario para acompañar a artistas como Susana Seivane, Rosa Cedrón, Ladrón de Guevara o a Batallán, trompetista de Barro que forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, sin olvidar al gaitero belga Benoit que hizo las delicias del respetable.



Se estima que más de un millar de personas disfrutaron de un festival con el que Cambados inicia la programación de la Ciudad Europea del Vino que prevé más de ochenta actos a lo largo del presente año, sobre todo durante los fines de semana que restan.



De ahí que la gala sea considerada como el mejor arranque posible en el que se comprobó también la perfecta sonoridad de la antigua conservera de José Peña, convertida en uno de los principales salones culturales de Cambados.



La fiesta se prolongó durante tres horas en las que el público disfrutó de las numerosas actuaciones que han intercalado los músicos invitados pero que han mezclado actos de reconocimiento a otras ciudades europeas y retazos de humor a cargo del grupo Abmiram que presentó un espectáculo cómico-musical que hizo las delicias del público. Tampoco se puede olvidar la actuación de "I Alma" de Bruselas ni la armónica actuación del gaiteiro Benoit que todavía ayer participó en la visita a la bodega Pazo de Baión.



A su vez, la organización hizo entrega de un recuerdo en forma de vieira de plata sobre peana a los representantes de las anteriores ciudades que precedieron a Cambados como Ciudad Europea del Vino. En concreto se le dio al alcalde de Palmela (Portugal) por la edición de 2012; al director de la Cittá del Vino de Marsala-Italia por la de 2013; a Rosa Melchor, responsable de Acevin por la edición de 2014 en Jerez de la Frontera; al responsable de Reguengos de Monsaraz (Portugal) por la de 2015 y a Conegliano Valdobbiaedene por la de 2016.



Antes de la gala también se presentó una placa en la que se conmemora la efemérides que se desarrollará durante todo 2017 en Cambados.



Los actos continuaron ayer aunque ya a un menor nivel pues muchos de los invitados ya tenían reserva de avión para regresar a sus localidades de origen.



Aún así, miembros de Acevín y Recevín tuvieron ocasión de conocer las bodegas de Pazo de Baión y degustar un aperitivo servido con ocasión de la celebración de este primer acto. Los asistentes acudieron en el minibús que rotuló al efecto la Concejalía de Turismo para la Ruta de las Bodegas que Cambados organiza en los meses de julio y agosto, por un precio de diez euros por pasajero.



El próximo fin de semana continuán las actividades con una programación de gastrosexología que también promete atraer a numeroso público interesado en este tipo de actividades.



Y aunque el arranque de la programación resultó un éxito no se puede olvidar el lado negativo que en esta ocasión tuvo de nuevo cariz protocolario.



El exalcalde de Cambados, el popular Luis Aragunde lamentó ayer no haber sido invitado expresamente por la organización. "Me llamó por teléfono a última hora de la noche del viernes el concejal de Enoturismo Ramón Abal para decirme que contaba conmigo, pero nada más".



Por su parte, el edil de Cambados Pode criticó que la Xunta haya obviado la gala y reiteró que le habría gustado contar con el presidente de la Xunta en este acto.



La Administración autonómica delegó en la directora xeral de Relacións Institucionais, Blanca García Señoráns y en la jefe territorial de Turismo.



Con todo el gobierno local expresa su enorme satisfacción con la respuesta que tuvo la gala y agradeció la presencia de los máximos responsables de Acevin y Recevín, que en la tarde del sábado posaron ante el nuevo cartel de la vía rápida.