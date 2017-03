El PP de O Grove muestra su rechazo al auditorio proyectado por el gobierno

El PP considera que el proyecto de auditorio "es desproporcionado", que resulta "excesivamente caro" y que se ha elegido "una ubicación inadecuada"

El comité ejecutivo del Partido Popular de O Grove se posiciona tras la presentación del auditorio que proyecta el gobierno socialista para Monte da Vila. Lo hace para "transmitir nuestro desacuerdo ante las declaraciones llevadas a cabo en torno a la presentación oficial de este proyecto que el PSOE está tratando de desarroollar a un coste que parte de los 4.200.000 euros; cantidad que está por ver si se va a superar ante posibles partidas no contempladas".

Lo que dicen los conservadores ahora dirigidos por Beatriz Castro es que "si el proyecto de un auditorio no se ha ejecutado hasta la fecha, no ha sido culpa del Partido Popular, pues en el año 2015 presentamos un proyecto para llevar a cabo el Centro de Carpintería de Ribeira (Cicri), con un auditorio con capacidad para unas 400 personas ubicado en la Plaza de O Corgo, que hubiera sido un referente a nivel nacional e internacional por tratarse de un proyecto único, que además encajaba perfectamente en nuestra esencia, relacionado con el mar y la tradición, y que nos hubiera permitido promocionar turística y culturalmente nuestro pueblo convirtiendo este espacio en un recurso turístico que sin lugar a dudas nos diferenciaría".

La maqueta del proyecto. // Muñiz

El Cicri frente a 5,2 millones de euros

Alegan en el PP que "en su momento el PSOE dijo que se trataba de un proyecto caro, pues ascendía a unos 2,5 millones de euros, y ahora resulta que están planteando un edificio que no solo no nos identifica sino que además cuesta casi el doble".

"El proyecto del CICRI contaba con el 50% de financiación a través de la Diputación, y ahora pretenden plantear un proyecto cuya financiación externa es tan solo del 10% y el resto con fondos propios, endeudando al Concello nuevamente a pesar de que fue el PP el que dejó totalmente saneadas las cuentas del mismo; lo que nos propone el PSOE es hipotecar al concello durante veinte años, limitando por lo tanto el margen de maniobra en caso de necesidad de otras operaciones de relevancia para llevar a cabo otras infraestructuras en el concello", añaden los populares.

Y puntualizan: "Se parte de la base que 475.000 euros son financiados por la Diputación y se pediría un préstamo de 3.800.000 que, al cabo de los 20 años, con intereses incluidos, se transformaría en 4.800.000 (240.000 euros/año), con lo que el coste final sería de 5.275.000 euros, sin contar posibles desviaciones presupuestarias que muy probablemente surjan. Se está siempre hablando del coste de la obra pero no se ha hablado o se ha pasado por encima lo que suponen los intereses de la financiación".

Falta de gestión

Todo esto, siempre según el PP meco, "pone de manifiesto una vez más la falta de gestión y capacidad de negociación por parte del equipo de gobierno actual para presentar un plan de financiación más realista, solicitando ayudas a las distintas administraciones públicas para reducir el coste de los fondos propios, no forzando el endeudamiento del concello".

Dicen estar de acuerdo en que un auditorio "es necesario en O Grove, ahora bien, lo que no se puede es proponer un proyecto desmesurado, poco realista y en una ubicación poco adecuada".

Ubicación

En sintonía con esto, en el PP se quejan porque "se pretende ubicar el auditorio en un espacio casi colapsado por edificios o instalaciones públicas (casa de la cultura, pabellón de deportes, centro de salud, campo de fútbol, instalaciones deportivas), donde el acceso revierte bastante dificultad, donde por mucho que planteen ascensores, la accesibilidad no es adecuada y donde se generaría una elevada concentración de vehículos en caso de estar operativos todos los edificios indicados, sin solucionar el problema del estacionamiento y alegando que está a tan solo 5 minutos de O Corgo, lugar en el que se había propuesto inicialmente el Cicri".

Por si fuera poco, "actualmente la plazas existentes de estacionamiento en la zona ya están saturadas, por lo que si se propone un auditorio de unas 750 plazas habría que tener previsto al menos unas 350 plazas de estacionamiento y salidas de evacuación, cosa imposible hasta la fecha mientras no se lleve a cabo el PXOM".

"Poco realista"

En su extensa reflexión, el PP argumenta que "se propone una capacidad de en torno a las 750 plazas, cifra poco realista en función del número de habitantes del municipio". Además "dudamos de que dicha capacidad se llegue a cubrir a excepción de dos veces contadas al año".

En relación con esto, "desde el PP se ha hecho un estudio de auditorios en la provincia y a nivel Galicia y tan solo superarían las plazas que se proponen de O Grove las capitales de provincia cuyo número de habitantes nos multiplica por cuatro o cinco".

Lo que quieren decir es que "no es para nada una cifra adaptada al número de habitantes existentes en el municipio".

Continuando con las críticas, aseveran que "no se presenta un plan de viabilidad o de actuaciones que justifique la necesidad de dicha capacidad, tampoco se habla del coste del mantenimiento posterior porque no solo se trata de construir un edificio sino de mantenerlo y por muy pocos recursos que se quieran dotar, es necesario personal de recepción, mantenimiento o seguridad".

"A dedo"

Otro motivo de disputa es que "se realiza un proyecto asignado a dedo, a pesar de que se trata de un edificio público y que dada la importancia y relevancia del mismo debería salir a concurso público con el fin de poder establecer una comparativa adecuada para poder analizar diferentes propuestas con otros presupuestos; por no mencionar que ni siquiera los terrenos en los que se pretende ubicar el auditorio tienen la catalogación necesaria para realizar dicha construcción por lo que una vez más empezamos la casa por el tejado".

Para terminar, el PP de Beatriz Castro lamenta que "a los grupos de la oposición no se nos informó en absoluto de nada hasta el pasado sábado, por lo que no hubo posibilidad siquiera de poder opinar al respecto ni de presentar posibles alternativas".

Y terminan diciendo que "se pretende además llevar a cabo un proyecto de un edificio modernista que para nada encaja con la esencia de nuestro pueblo, ligada al mar y a nuestras costumbres tradicionales".