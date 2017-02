Pinocho no volverá a mentir en Vilagarcía

Las mentiras tienen consecuencias. Eso pensarán los niños que ayer vieron la obra "O mundo máxico de Pinocho", una pieza que llenó el auditorio de Vilagarcía con su propuesta de musical con magia y sombras chinas. Y en Cambados, "Kukas" ilusionó con un alegato a favor del medio ambiente.

EducaTeatro Producións es una compañía nacida en Vigo en 2013 que está acertando con la receta: versiona cuentos clásicos y los convierte en dinámicos musicales pensados para un público familiar, y especialmente para los niños a partir de dos años. La fórmula le está reportando el favor del público, y ayer logró prácticamente llenar las 700 butacas del auditorio municipal de Vilagarcía con "O mundo máxico de Pinocho".

Se trata de una adaptación del cuento del Carlo Collodi en el que un Pinocho de madera (pero interpretado por un actor) tendrá que escapar de un titiritero malvado que lo secuestra para que actúe en su circo de marionetas, y salir del estómago de una ballena para convertirse en un niño de verdad, de carne y hueso.

Un viaje iniciático, lleno de aventuras y de obstáculos, en el que contará con la ayuda de la Fada Mimadriña, el Raposo y el Gato.

EducaTeatro, que ya ha realizado montajes sobre Los tres cerditos y Caperucita Roja, desarrolla en esta ocasión la historia de Pinocho vista por los ojos de Pepiño Grilo. Y lo hace con una fusión de lenguajes y estilos. Así, en su función hay teatro de actores, canciones, coreografías y música de piano en directo, magia y hasta sombras chinas.

"O mundo máxico de Pinocho" generó bastante expectación, hasta el extremo de que ayer se desplazaron para ver la obra familias hasta de O Grove. Los más previsores compraron con tiempo las entradas por internet, puesto que a finales de semana ya solo quedaban asientos en las partes más altas -y alejadas del escenario- del auditorio.

Pero no era la única propuesta de calidad en cuanto a teatro infantil que había ayer en la comarca arousana. En Cambados, el Ayuntamiento está inmerso en su ciclo infantil de invierno, y la compañía de Kukas puso en escena "O encoro enmeigado. Nas fragas do Eume". Se trata de una obra de marionetas en la que el grupo fundado hace casi 40 años por Marcelino de Santiago alerta sobre los peligros que asedian no solo a los bosques y ríos gallegos, sino también a toda la mitología gallega, en riesgo de desaparición debido a la desertización del rural. La representación fue en el auditorio.