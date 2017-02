Trescientas personas de entre 2 y 80 años dan vida a una docena de comparsas mecas

Integrantes de "As + Plus", junto a la tarta de su 24 cumpleaños como comparsa. // Muñiz

Integrantes de "As + Plus", junto a la tarta de su 24 cumpleaños como comparsa. // Muñiz

Las comparsas de O Grove con cada año el plato fuerte del Entroido en esta localidad, y en la edición que se avecina volverán a demostrar por qué. Son alrededor de trescientas las personas que integran estos grupos y llevan entre dos y tres semanas preparándose a conciencia para preparar sus actuaciones, tanto la del concurso que se celebrará el día 25 desde las 21.00 horas en el polideportivo de Monte da Vila como la puesta en escena durante toda la fiesta, ya sea en calles, bares, pubs o donde pueda surgir.

Hay una docena de formaciones ensayando, aunque solo nueve de ellas parecen confirmar su intención de asistir a dicho certamen, independientemente de que también se dediquen a la animación a pie de calle y tengan previsto hacerlo tanto en O Grove como en otras localidades cercanas, tales como Pontevedra, A Illa o Vilagarcía.

FARO DE VIGO ha querido acompañar a estas formaciones en los ensayos que realizan, la mayoría de ellos en bajos vacíos o garajes esparcidos por toda la localidad meca.

En esas pruebas como sucederá cuando llegue el momento de la gran escenificación teatral (porque las comparsas también son puro teatro), se dan cita hombres y mujeres, adultos y niños? Son grovenses de entre dos y ochenta años de edad que en algunos casos llevan décadas animando el Entroido y que ahora revisan hasta el más mínimo detalle de su interpretación y puesta en escena.

A la espera del PP

Ni que decir tiene que el vestuario está decidido y que las canciones a interpretar, casi completamente pulidas.

Aunque también es cierto que queda tiempo para los apaños de última hora, y entre ellos estará la inclusión de la reciente crisis interna abierta en el PP, después de que Beatriz Castro se postulara como candidata a presidir la agrupación local.

Las letras y disfraces se mantienen en el más absoluto secreto, pero los portavoces de varias comparsas reconocen que "de un modo u otro hay que hacer sitio a lo que está pasando en el PP, y la pena es que el congreso que tienen en marzo nos quede fuera de plazo".

El burro "Bazán"

Lo cierto es que los conservadores que dirige aún Miguel Pérez van a estar de nuevo entre los grandes recursos musicales, aunque de un modo u otro también serán protagonistas los demás partidos políticos, como quizás los burros de A Toxa y su retoño, "Bazán".

Pero todo se andará. El día 25 será posible salir de dudas con un certamen entre cuyas formaciones participantes estará, como no podía ser de otra manera, "As + Plus", desde siempre un grupo exclusivamente formado por mujeres que está también entre los más veteranos de la historia del carnaval meco, y que esta vez va a ser, además, el más numeroso.

Lo cuenta su alma máter, Elena Chaves, que junto a buena parte de sus compañeras de actuación aprovecharon el ensayo del viernes para celebrar con una tarta y velas el 24 aniversario de la primera aparición en escena de esta comparsa.

"Ya estamos ultimando la actuación y con las canciones casi terminadas, aunque puede que se incorpore algún tema de última hora", indica Elena Chaves antes de concretar que su grupo está formado por 75 mujeres. Entre ellas diez niñas, la menor su sobrina Rosalía, de solo dos años.

No es la mayor participación en la ya dilatada trayectoria de "As + Plus", ya que a principios de los años noventa llegaron a actuar 97 mecas. Desde entonces ganaron un festival y obtuvieron el segundo puesto en dos ocasiones.

Pero ahora no piensan en eso, ya que "lo que pretendemos es pasarlo bien y disfrutar al máximo; si cae un premio, estupendo, pero en carnaval más que nunca lo importante es participar", sentencia la "pluseira", quien anuncia que este año también actuarán en Vilagarcía.

Con una trayectoria mucho más corta están "Os da Caldeirada", formada por 25 integrantes, entre ellos un niño de solo ocho años y un jubilado, según explica Fran Caneda. Es el segundo año en activo para este grupo, pero va a ser su primera participación en el concurso. Para ello ensayan en un bajo ubicado en Lordelo.

También habla un viejo conocido del carnaval y la música, Carlos Otero. Una vez más al frente de "Os Groveiros" confirma que este año su grupo tampoco participará en el concurso, sino que se centrará en la animación de la villa meca y del Concello de A Illa.

Algo parecido declara Caneda, como portavoz de "Os Amigos do Carnaval", otra de las formaciones de veteranos mecos que lo tienen "casi todo listo" con solo haber ensayado cuatro días en un par de semanas.

"Ahora solo queda pulir un poco las cosas" para darlo todo en el que va a ser su cuarto Entroido. "Pero no vamos al concurso para así olvidarnos de competir y centrarnos en pasarlo bien", explica el representante de esta formación que integra a una quincena de miembros, desde adolescentes a casi octogenarios, que tienen previsto actuar también en A Illa.

Por su parte en representación de "Os Arrombados", que celebran su cuarto carnaval, habla Conde. Lo hace para explicar que están ya con "los últimos detalles" en los ensayos que llevan a cabo en un bajo de la calle Castelao, donde se dan cita 19 adultos y dos niños de ocho años.

Gonzalo Bea, en representación de "Os da Ría", presenta a esta formación que se estrena este año con participación de 24 personas, entre ellas cuatro veteranos del Entroido.

Llevan dos semanas ensayando en un garaje de O Vento, donde ya lo tienen todo previsto, incluso "incorporar alguna letra para hacer alusión a los asuntos de última hora que se están tratando en el Concello", explica entre risas.

Al igual que se ríe Virvi Fraga, de "Os Oneis Bin Ban", convencido de que van a "darlo todo" y a animar la fiesta "a tope", pero también de que tendrán que incorporar a última hora "algunas estrofas con las que cantar sobre lo que está pasando con el PP local y la renovación de su directiva".

Con integrantes procedentes de "Os da Casualidá", "Os Garoulos" y "Os da Oposición", entre otros grupos, "Os Oneis Bin Ban" se presentan como uno de los favoritos en esta edición del concurso, "aunque lo realmente importante es disfrutar del Entroido al máximo, y da igual si ganamos o no, porque lo que todos queremos es divertirnos".