El PSOE propone un protocolo de actuación a la Xunta para afrontar la violencia en el deporte en Galicia

El diputado socialista Julio Torrado, junto a sus compañeros de partido Juan Manuel Díaz y Patricia Vilán, presentó una proposición no de Ley para reclamar a la Xunta que acuerde y ponga en marcha medidas específicas para afrontar la violencia en el deporte en Galicia con "datos y propuestas concretas".

Una de las estrategias apuntadas por el parlamentario autonómico es la de elaborar un informe sobre la existencia de conductas violentas asociadas al deporte, a semejanza del elaborado por la Comisión Antiviolencia a nivel estatal. Del mismo modo propone además la constitución de un grupo de trabajo con la participación de expertos en investigación social así como la participación de administraciones, federaciones, clubes y otros agentes sociales.

El objetivo no es otro que elaborar, según Torrado, "un documento de trabajo que contemple un análisis de los datos ofrecidos en el informe referido y proponga un protocolo de actuación a llevar a cabo por parte de los agentes implicados". Señala además en este sentido que "las divisiones semiprofesionales e aficionadas del deporte, especialmente de deportes mayoritarios y más concretamente el fútbol, merecen una atención específica".

El diputado socialista hace referencia al informe anual elaborado por la Comisión Antiviolencia para el Deporte, "constituida por el gobierno de Zapatero en 2008, con datos agrupados para toda España, con lo que sería de relevancia conocer estos datos desagregados para Galicia". Entiende el grupo parlamentario socialista que a partir de ese desglose sería posible diseñar planes y actuaciones más específicos y eficientes para desarrollar los problemas existentes.

En opinión de Torrado, y sin pasar por alto los avances en esta materia, gracias al trabajo de la Comisión Antiviolencia y de la Lei do Deporte de Galicia, "continúa produciéndose conductas relacionadas con la violencia intergrupal, ya se entre aficiones o protagonistas más directos. También se siguen produciendo violencias de naturaleza machista o xenófoba. En algunos casos los resultados llegan a ser dramáticos y requieren de acciones reglamentarias y educativas combinadas".

Episodios como el que tuvo como protagonista recientemente al jugador del San Martín de Vilaxoán, Carlos Arturo Sánchez, que fue insultado desde la grada en el campo del Marcón con ofensas de carácter racista por su color de piel, son algunos de los hechos que han motivado una petición formal a la Xunta de Galicia de actuaciones más intensas en este sentido.