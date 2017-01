Estereotipos que son puñaladas

El Ayuntamiento de Cambados acogió ayer un recital poético que intentó remover conciencias. Las que se necesitan para escarbar en la tierra y arrancar las raíces de las que se alimentan la desigualdad entre sexos y la violencia de género. La Diputación de Pontevedra impulsa el proyecto "Mulleres en acción. Violencia Zero", que consiste en intervenciones artísticas de creadoras como las "graffiteras" Sax y Nana, las actrices Uxía Morán y Casilda Alfaro, o las poetisas María Lado, Dores Tembrás y Yolanda Castaño. Ésta última fue la protagonista del acto de Cambados.

"Los estereotipos de género, los micromachismos, parecen inocuos, pero a la larga no lo son". "En España han muerto asesinadas más mujeres por el terrorismo machista que mujeres y hombres por el terrorismo de ETA". "La violencia machista no es solo un problema del matrimonio y de sus hijos, sino de toda la sociedad". Estas tres frases fueron pronunciadas respectivamente por la poetisa Yolanda Castaño, por la presidencia de la Diputación, Carmela Silva, y por la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, en un acto de "Mulleres en acción. Violencia Zero" celebrado ayer al mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento cambadés.

Para erradicar la violencia de género y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no basta con leyes y ayudas económicas a las víctimas. También hace falta operar un cambio en la mentalidad de mucha gente. Y ese es precisamente el gran objetivo de este programa de la Diputación, que consiste en intervenciones artísticas de diferentes modalidades, con las que se invita a reflexionar sobre como cada persona puede poner su grano de arena en la lucha contra la desigualdad entre sexos y del maltrato.

Estas intervenciones visitarán una veintena de municipios de la provincia, y ayer fue el turno de Cambados. Una idea en la que se incidió mucho ayer es en la que de los crímenes son solo la punta del iceberg. Bajo el agua, ocultos a la vista, estarían desde los piropos de desconocidos hasta la publicidad sexista, pasando por la discriminación salarial que sufren las mujeres, el "techo de cristal" en ciertos estamentos de poder, o la costumbre aparentemente inamovible "de vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul", en palabras de la presidenta de la Diputación.

El recital

Yolanda Castaño fue la protagonista de un acto al que acudieron más de medio centenar de estudiantes de los dos institutos de Cambados, el Ramón Cabanillas y el Francisco Asorey. La autora, una de las más importantes de la literatura gallega actual, dio un recital poético e invitó a los jóvenes a reflexionar sobre aspectos como la importancia de los estereotipos sexuales. Castaño está convencida de que "el arte puede ayudar a cambiar las conciencias" y de que "es posible construir pensamiento mediante la palabra creativa".

Animó a los estudiantes a estar "alerta" contra los "micromachismos" , y les advirtió de que para pelear contra la violencia de género y la desigualdad "no basta con no pegarle a las mujeres". La escritora también llamó la atención sobre la relevancia que se le concede a la imagen y al aspecto físico de las mujeres cuando se convierten en personajes públicos, y que eso no se produce en el caso de los hombres.

Castaño leyó varios poemas de su obra "Profundidade de campo", en la que reflexiona precisamente sobre la imagen personal. Formada en Filología, hizo también un alegato a favor del lenguaje inclusivo, que consiste en utilizar los dos géneros, el masculino y el femenino, en vez de solo el masculino en palabras como, por ejemplo, escritor. Para ello recitó "O signo é o significado", un poema que escribió adrede para el acto de Cambados y que "estrenó" en el mismo. "Sabes que toda lingüística é histórica/ Unha vogal recolle en redondo/ a súa melena tan ceiba ao vento"."Tíralle á vogal do trazo/ e mira o planeta que vén detrás"... son algunos de sus versos.