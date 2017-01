Laureano Oubiña: "Si volviera a nacer no volvería a traficar con hachís"

El narcotraficante cambadés Laureano Oubiña Piñeiro eligió el programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana para pedir "perdón" por los errores cometidos en su vida por traficar con hachís y tabaco, actividades de las que se siente arrepentido y asegura que de volver a nacer no volvería a cometer.

Oubiña Piñeiro que cumple su última condena por blanqueo de capitales aprovechó este espacio televisivo de Telecinco para exponer su deseo de morir fuera de España una vez que cancele su "ultimo minuto de condena".

En este sentido empleó la emisión de su entrevista para cuestionar la decisión de prorrogar su estancia en prisión porque "me llamo Laureano Oubiña Piñeiro" por lo que se siente discriminado frente a políticos y otros delincuentes que obtienen el tercer grado penitenciario de forma inmediata al cumplir los dos tercios de la condena.

El cambadés que cumplirá en breve 71 años de edad subraya que ha pasado más de 21 en prisión, casi un tercio de su vida, y que por ello ha perdido la ocasión de disfrutar, sobre todo, de su propia familia. "A mi último nieto lo vi cuando tenía cuatro, cino o seis meses porque me lo trajeron una vez a prisión y ya no he vuelto a tener contacto con él aunque ya cumplió tres años", asegura.

Y es que es a la familia, a su actual pareja, al parecer de nacionalidad italiana, y a los médicos es a quienes dedica ahora su "escaso tiempo libre" fuera de la cárcel de Alcalá Meco, cuando disfruta de alguno de los permisos penitenciarios que le corresponden, sobre todo los fines de semana.

Y en este sentido recuerda que ha recorrido doce prisiones de toda España durante su primera condena por narcotráfico y que ahora lleva casi tres años en la de Alcalá, por lo que sería la décimotercera.

Además es en la que lleva más tiempo pues en ella cumple una condena de cuatro años de cárcel, pena que a su juicio debería haberle permitido salir de prisión el 12 de mayo del pasado año. "Estoy en ella solo por el hecho de que me llamo Laureano Oubiña".

Y añade que ese nombre es el estigma por el que la Justicia ni siquiera tiene en consideración el hecho de que ha sufrido un tumor del que ha sido tratado y al que tiene que hacer un seguimiento periódico para vigilar que no se reproduzca.

De ahí que haya apelado a su situación de salud en varios momentos de la entrevista e incluso haya hecho alusión al tópico de "los días que me resten por vivir" fuera de prisión "serán fuera de España".

Eso sí subrayó que si tuviera oportunidad de vivir de nuevo "cambiaría muchas cosas de mi vida, incluso el tráfico de hachís", cargamento por el que fue condenado en la llamada Operación Nécora por la Audiencia Nacional.

Recientemente Laureano Oubiña presentó recurso contra la denegación del tercer grado penitenciario que le permitiría salir de prisión hace ya medio año.

Tertulianos del programa de Ana Rosa Quintana, como el magistrado Vázquez Taín, subrayó que Laureano Oubiña ha disfrutado de importantes privilegios durante su estancia en prisión como mariscadas u estancias de mujeres.

Laureano Oubiña tiene nueve hijos y once nietos, según explicó durante la entrevista que se retransmitió esta mañana en Telecinco.