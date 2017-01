BNG: "Los campos de fútbol que hacen de pasto son un despilfarro"

El BNG de Catoira, liderado por Juan José Castaño, insiste en sus críticas al gobierno socialista que preside Alberto García García, y sobre todo resalta que "el dinero público se malgasta". Pero esta vez pone un ejemplo práctico que lleva a los nacionalistas a decir que "construir campos de fútbol que después se usan de pasto para cabras y ovejas es un despilfarro", lo cual "resulta todavía más grave al comprobar que no se invierte en servicios básicos como el alcantarillado".

Lo que hace este grupo de la oposición es ironizar con lo sucedido y criticar por ello al primer edil diciendo que "la forma de gobernar del PSOE en Catoira" queda patente cuando las cabras pastan en el campo de fútbol siete de Portocanles, en la parroquia de Dimo, mientras allí mismo lugares como As Areas, al igual que sucede en O Busto y Souto da Vila (Abalo), carecen de "un servicio público tan básico como el saneamiento".

Y hablando de esto el BNG del municipio vikingo señala que "desde hace tiempo" la red de alcantarillado del lugar de Coaxe vierte las fecales a la cuneta en las pistas de la concentración parcelaria.

Pero es que, además, esto sucede "a escasos metros del río Catoira, por lo que supone un auténtico riesgo y un foco de contaminación".

Lo que sucede, creen en el Bloque, es que "el gobierno de Catoira no se preocupa por el funcionamiento ni por el mantenimiento de este servicio público", de ahí que en la formación nacionalista no solo se pregunten por qué no se repara la avería, sino que también quieren saber si la intención del regidor es "privatizarlo, como hizo con el mantenimiento del alumbrado público".