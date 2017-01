La presidenta de Callejeritos se queja de que la policía no le quiso cobrar una multa en monedas

La presidenta de la asociación animalista Callejeritos, Sonia Lemos, presentó ayer una reclamación en el Ayuntamiento afirmando que la Policía Local se negó a cobrarle los 100 euros de una multa de tráfico, que ella pretendía pagar en monedas.

Sostiene que quiso abonar la sanción con monedas de entre 1 céntimo y 20 céntimos como protesta, al considerar injusta la multa, "y porque cada vez que me dirijo a la Policía Local por un caso de maltrato animal me dicen que ellos no tienen competencias y me desvían a otros lugares". Además, plantea que en el boletín de la sanción recibida no se especifica en ningún sitio cómo se debe realizar el pago.

El Ayuntamiento, sin embargo, responde que los agentes que atendieron en la base a Sonia Lemos procedieron con corrección. En este sentido, alegan que la presidenta de Callejeritos acudió a la policía con monedas de solo 1 y 2 céntimos, pero que existe una orden comunitaria, la CE/2169/2005, que establece en su artículo 11 que no tienen por qué aceptarse en los pagos más de 50 monedas.

Aparcó mal

Callejeritos es una asociación que se dedica a la defensa de las colonias de gatos. Esteriliza los animales, los da en adopción y atiende las colonias callejeras. El 22 de octubre montaron una carpa solidaria en la Praza de Galicia, y según Sonia Lemos aparcó el coche entre el paso de peatones de la Praza de Galicia-Alcalde Rey Daviña y el comienzo de Arzobispo Lago, "porque una persona quería llevarse en adopción un gatito pero nos quedamos sin contratos impresos de adopción, así que tuve que ir a imprimirlos. Pero fueron solo cinco minutos".

El estacionamiento fue denunciado como "grave" -la infracción se produjo un sábado por la mañana, minutos antes de las 13.00 horas-, y se le impuso a un hijo de Sonia Lemos una sanción de 200 euros, que quedaría en 100 si se abonase dentro de los 20 días naturales desde la recepción de la notificación. Sonia Lemos acudió ayer a la Policía para pagar, pero los agentes no le cogieron el dinero por una medida pensada precisamente para que gestos simbólicos de protesta como el de Sonia Lemos no paralicen una oficina durante horas.