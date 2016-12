El caso de María Saavedra vuelve al juzgado para que el Sergas admita una negligencia

María Saavedra falleció en 2010 cinco días después de dar a luz a su hija en el Hospital do Salnés. Tras archivarse en la vía penal, el caso ha vuelto a los tribunales al recurrir la familia la resolución del Sergas en la que admite "una pérdida de oportunidades" de la paciente y una indemnización de 90.000 euros.

La familia de la vilagarciana ha presentado un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Santiago contra la decisión del Sergas al entender que "en pleno siglo XXI no puede ocurrir una pérdida de oportunidades", según expresa el abogado Cipriano Castreje, quien asegura que se ha producido "un déficit asistencial claro y manifiesto". "No hubo pérdida de oportunidad, sino mala praxis", agrega el letrado. Así, la familia solicita un indemnización de 332.324,5 euros, repartida entre 126.737 euros para el marido de Saavedra y 205.587,5 para su hija.

Ahora el Sergas está en plazo para contestar la demanda. Existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo entre las partes o que la familia de la fallecida discrepe de la respuesta de la administración sanitaria. En este segundo supuesto, se celebrará un juicio.

Castreje, con informes periciales en la mano, explica que María Saavedra recibió el alta sanitaria en "estado grave de salud (con fiebre, dolor, diarrea, sangre en orina, vómitos y leucocitosis) sin haber practicado Tinción de Gram y hemocultivos ante los primeros signos de infección puerperal". Además, le suturaron "un estallido vaginal GII sin hacerse la oportuna cobertura antibiótica por ser una herida limpia contaminada". La vilagarciana presentaba fiebre y dolor desde el segundo día del puerperio, pero no le investigaron la causa de la fiebre y se le pautaron antitérmicos que "la enmascararon sin buscar el origen de la misma".

Según el abogado, a María "se le privó de los medios adecuados para ser tratada en el tiempo adecuado y de forma adecuada, no respetando los facultativos del Hospital do Salnés los protocolos ad hoc exigidos por el estado de la paciente". Así, la vilagarciana murió "por un fallo multiorgánico, un shock séptico por infección puerperal adquirida en el hospital y no diagnosticada".