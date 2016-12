As Covas recupera las "xaneiras"

Meaño recuperó ayer por un momento la tradición de las "xaneiras", los cantos navideños que, puerta a puerta y por estas fechas, recorrían las aldeas gallegas en las voces de grupos de niños, jóvenes o incluso adultos, para hacer copartícipes a sus convecinos de la alegría de estas fiestas. A la par los coristas pedían los simbólicos aguinaldos, que iban desde un puñado de monedas a la degustación de dulces y bebidas navideñas. Las "xaneiras" volvieron en esta ocasión de mano de los alumnos del CEIP As Covas, que junto con sus profesores, pusieron en marcha la cautivadora iniciativa.

"Pretendimos una alternativa al festival escolar típico de Navidad, más escénico y que pensamos estaba agotando un poco el formato" explica el director del centro, Paulo Nogueira. "Fue así -continúa- que surgió esta propuesta de recuperar una tradición que era estampa habitual hace 40 o 50 años, pero que hoy está perdida en las aldeas gallegas, para de esta forma darla a conocer a los alumnos y a las generaciones de jóvenes". Fue así que el colegio trabajó durante un par de semanas el proyecto, lo que conllevó la elaboración de vídeos promocionales -colgados en su canal "Tele Coviña" en You Tube-, con guiones y grabaciones elaborados por los alumnos, los ensayos en recreos y en los instantes previos a la salida de clase. Incluso se promovió un encuentro con los abuelos que les contaron y cantaron a los escolares villancicos navideños de su infancia, repertorio de aquellas "xaneiras" de los años 40 y 50 del pasado siglo.

Y fue así que durante la mañana de ayer, día en que finalizaban las clases antes de las vacaciones navideñas, 160 alumnos desde 2º a 6º curso de Primaria, divididos en grupos de unos 40 niños, recorrieron las calles y caminos de las localidades meañesas de Dena, Simes, Lores y Meaño, para anunciar con sus cánticos la llegada de la Navidad a familiares y vecinos.

Ello hizo preciso una infraestructura organizativa, planificada desde el centro durante los días previos: repartirse los itinerarios entre cuatro grupos, contando además cada cual con un gaiteiro para orquestar las coplas -tres de ellos niños del propio centro-, disponer de un autobús para el desplazamiento de cada grupo a la localidad asignada, cuadrar horarios de llegada, recorridos, actuaciónes, y regreso a la Praza da Feira donde a las 13 horas se encontraron los cuatro para actuar juntos amenizando la llegada a dicha plaza del Papá Noel a modo de preludio navideño.

"O quiquiriquí, o quiquiriquí, se non nos dan nada marchamos de entonada" gritaban a coro en su petición de aguinaldo los escolares a los presentes que se acercaban, a lo que añadían: "dénolo aguinaldo, señora por Dios, que vai rematando a nosa canción". Tres cánticos de "xaneiras" entonanon en cada parada, con tintes emotivos en el Centro Social de Mayores en Meaño o en el centro de salud de As Covas, donde hasta el personal médico paró por un momento sus consultas para disfrutar, junto con los pacientes de la sala de espera, de los cánticos navideños y aplaudir con entusiasmo a unos escolares entregados. El grupo de Dena actuó, entre otras lugares, en la Escola Infantil Municipal, sita en Coirón, y luego recorrido a pie con alborada incluida, hasta la plaza de abastos de Mercadena en cuyo interior repitieron serenata con un repertorio que integraban las coplas "Romance de Nadal", "No pendello" y "Pedida de aguinaldo" -conocida en la comarca saliniense bajo el nombre de "Nós aquí venimos"-.

Y a buena fe que los vecinos, sorprendidos por la originalidad de la iniciativa y la espontaneidad de los niños, respondieron con creces, generosidad y hasta con emoción en casos.