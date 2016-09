Brazadas en el manso mar de Vilaxoán

En la playa de O Preguntoiro (Vilaxoán) se dibujó la línea de salida de la LIII Travesía a Nado que ayer concentró a 120 deportistas de toda Galicia que participaron en la vistosa carrera en la que resultó vencedor Francisco Cobelo Represas, del Club Natación Ponteareas, que gracias a la fuerza de sus brazos recorrió los dos kilómetros en 25 minutos y 52 segundos, en la mitad de tiempo del último participante. Pero además de la prueba profesional, que no puntúa en el campeonato gallego, también se celebraron otras de corta distancia, 900 y 250 metros, con la idea de popularizar este deporte.

La Travesía a Nado de Vilaxoán nació hace 53 años por una simple cuestión de rivalidad local con el propósito de competir con Vilagarcía y demostrar que también podían organizar pruebas de la misma espectacularidad.

Así lo explica uno de los fundadores Celestino Brianes quien a pie de playa no se quiso perder las evoluciones de los 120 nadadores que participaron en las duras pruebas de natación en mar abierto, pero que no puntúa en la clasificación oficial porque no se estableció un recorrido de 5.000 metros, como en otras pruebas que se celebran a lo largo y ancho del mar gallego.

Vilaxoán prefiere popularizar este deporte y quiere evitar incidencias graves. De hecho nadie recuerda ninguna en su más de medio siglo de historia, pero no cejarán hasta que la Federación recapacite y reconsidere la validez de este tipo de pruebas más cortas.

Aún así, los nadadores, del primero al último, han llegado extenuados a la playa pues aunque el mar estuvo muy calmo el agua era fría (17 grados centígrados) y solo soportable gracias a los trajes de neopreno que utilizaron la práctica totalidad de los participantes. Los bañadores quedaron para media docena de osados pero que hicieron alguno de los recorridos cortos.

Hugo Balsera Sanmiguel de Vilagarcía asegura que terminó la prueba en buena forma física. "Las aguas eran tranquilas y la temperatura soportable porque llevamos neopreno", indica; a la vez que recuerda que "ha sido muy distinta a la que se celebró hace quince días en Vilagarcía cuando tuvimos que pelear contra el oleaje".

Y ese cambiante escenario es el que suele diferenciar una travesía de todas las demás. De hecho en sus 53 años ininterrumpidos de celebración hubo todo tipo de inclemencias meteorológicas pues la prueba que comenzó con las fiestas del Carmen, a mitad de julio, se pasó a las de Santa Rosalía, en octubre, y desde hace siete años la cita es el primer fin de semana de septiembre.

Este año fue un día excepcional en el que los nadadores pudieron dar todo de si pues las condiciones eran inmejorables. Ni olas, ni viento en contra ni obstáculos que se interpusiera en medio, salvo un cormorán que a mitad de la prueba decidió sumergirse en el agua para capturar alguna pieza. Ese era su trofeo.