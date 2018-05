El rural olvidado

Si resulta siempre rechazable cualquier dosis de soberbia en las actuaciones de los políticos y de quien se mueve a su alrededor, ese rechazo se acrecienta aún más cuando la prepotencia con la conducen se vista de ignorancia e ingratitud.

La escenificación de ese actuar la ha llevado a cabo de forma inmejorable el actual gobierno local de Silleda, con ocasión de la organización y celebración en la localidad, el pasado domingo 6 de mayo, de una Sementeira Tradicional, destinada a ensalzar y a recuperar de la memoria valores tradicionales de la cultura del agro gallego, unas tradiciones agrarias que a lo largo de generaciones han venido formando parte de la rutina diaria de nuestra tierra, pero que en la actualidad están cada vez más en desuso y amenazadas de caer en un creciente olvido y que, por ello, se necesitan revitalizar y rememorar.

Sin embargo, el gobierno local de Silleda ha ejemplificado en esa fecha dominical lo que es una forma de contribuir a seguir fomentando ese olvido, al darle la espalda a la celebración de ese evento agrícola. Así, a la nula presencia en el mismo de representación municipal con competencias en Medio Rural y en Cultura, se sumaron las sorprendentes trabas, obstáculos e impedimentos con los que se tuvo que enfrentar el coordinador de dicha Sementeira Tradicional y, a su vez, presidente del Partido Progresista por Silleda (PPS). En este sentido, se antoja muy poco conciliable con un mínimo de respeto y sensibilidad con el espíritu rural de la celebración que hasta se haya negado el uso del local social de Silleda, por parte del departamento de Asuntos Sociales y Sanidad, para poder llevar a cabo en el mismo la presentación del acto, que ni siquiera se pudo llegar a realizar, por la referida ausencia de representantes municipales, con una puntual excepción presencial, pero a título de colaborador, dejando así incluso huérfanos de sus imágenes a los trabajadores de la RTVG, que tan amablemente se habían desplazado a Silleda para obtener un testimonio audiovisual de la Sementeira Tradicional.

Mas allá del hecho mismo de la puntual celebración de la Sementeira Tradicional, cabe preguntarse si esa falta de implicación e interés municipal en su celebración demuestra a la perfección la verdadera incapacidad del gobierno local de Silleda, tanto para sentir más empatía hacia el rural de nuestras parroquias, como para llevar a cabo iniciativas encaminadas a la efectiva promoción, fomento y reestructuración de nuestro patrimonio agrícola forestal, unas iniciativas en cuya defensa y promoción se está quedando cada vez más solo el PPS.

A su vez, siendo el coordinador de la Sementeira Tradicional el presidente de dicho partido, no hay que olvidar, como algunos ya parecen querer olvidar, que en su momento accedió bondadosamente a poner los votos obtenidos de la citada formación política a disposición de la posibilidad de formar en mayoría el actual gobierno local. Por tal motivo, también se hace necesario comenzar a reflexionar acerca de si esa decisión ha sido o no del todo acertada, sobre todo, a la vista de la muy visible y desafortunada actitud y negativa que, con ocasión de ese acto, desde el gobierno local de Silleda no se dudó así en observar hacia quien en su día coadyuvó de forma efectiva y decisiva a que pudiese ser precisamente eso, gobierno local.

*Presidente del Partido Independiente Progresista por Silleda (PPS)