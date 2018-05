El PSOE no tiene dudas de futuro

Hace una semana tratábamos aquí mismo la situación política local. Eran simples elucubraciones de observador habitual y, a la hora de referirnos al PSOE, decíamos que, junto con el Partido Popular son los grupos más estables que parecen no tener problemas internos. Eso sí, apuntábamos que en el Partido Socialista podría haber más de una opción alcaldable porque, echado a un lado Muradas Ramos, gran valedor de la actual candidata Mari Luz Santiago, se podría abrir el abanico de posibilidades y fijábamos nuestra atención en el actual secretario general, Raimundo Calviño (jr) y en Manuel Ángel Pazos, que ya sonó para anteriores ocasiones, sin perjuicio de que pudiera haber alguna que otra opción más. Pues desde la cúpula en que se sitúa Raimundo Calviño (jr) se nos ha explicado que no hay en el PSOE local ningún tipo de debate en ese sentido y que Luz Santiago es la persona que goza de la confianza del partido que, en la actualidad es una piña que estudia un proyecto claro y viable para Marín. Pues una duda menos: El grupo socialista, por lo que por ahora se atisba, volverá a presentar la misma cabeza de lista en el 2019. El Partido Popular no ha replicado nada por lo que, secreto a voces, está claro que si María Ramallo no es llamada para alguna otra misión del partido, será también candidata. Pronto nos vamos aclarando?¡¡¡Ummmm!!!