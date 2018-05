Honra al pozo de Gondesende

Cuando el próximo martes, a las 8 de la tarde, los aguerridos combatientes de Voces polo Litoral y Plan Comunitario de Teis os reciban junto al Pozo de Gondesende, os entreguen un díptico que lo explica todo y formalicen el acto con la colocación de una piedra grabada sobre madera de cedro de la Guía, vuestra presencia sellará un reconocimiento a la defensa del patrimonio del lugar. Y sonará triunfal la música de gaitas en honor de los cien años de vida de ese pozo comunal que figura desde 2008 en la I Ruta polo Monte da Guía e o seu bordo litoral. Sonará como grito de alegría porque nueve años después aparecerá nombrado en el recorrido de la Senda Azul do Litoral e do Monte da Guía, haciendo historia con el petroglifo cercano, de nombre Pedra das Augas, y otros muchos elementos de interés patrimonial. No es solo un pozo revestido de piedra y no de aros, es el símbolo, como el agua que porta, de un espíritu comunitario que les sirve de motor a los de Voces polo Litoral, que yo vi empezar hace 18 años una lucha sin cuartel por la Reconquista de los Sagrados Lugares de Teis que llegó a convertir su litoral en espacio soñado. Uno a uno, hombro con hombro, Basilio Aragón, Antonia y Fita Domínguez, Mercedes González, Isolina y Amelia Álvarez, Marga Fontán, Pablo González, Merchi Martínez...

El arte en el lugar del "peixe"

Y ya van 5 años desde que Esther López y Alba Sánchez excoristas de los Alféizar y miembros de No Todo El Pescado Esta Vendido, comenzaron con la idea de cambiar el peixe de los bancales del Mercado del Calvario por las artes plásticas y dar visibilidad a los artistas que se presentan, que en esta V Edición do Mercado da Arte, serán 63. Este año dedicado al ceramista Miguel Vázquez, maestro en la EMAO y base de inspiración para un gran número de los que exponen en el mercado. Así que la cita del Día da Letras Galegas esta en el Mercado del Calvario, limpio de carne y de pescado, lleno de arte. Una amplia programación acompaña a la exposición artística. Músculo y el Modulador de Ondas pondrán ritmo al interior del mercado, habrá actividades para los más pequeños, cuentacuentos, talleres y un sinfín de propuestas para pasar un día en el barrio del Calvario paseando entre las artes plásticas.

En O Coto, con Montse y Luis

Estuve hace unos días con Nemesio Barxa y Maribel R. Collazo, allá por el 341 de la carretera de Camposancos. Nunca hablé de O Coto porque tuvo tal reconocimiento de todo el Planeta Comensalia casi desde su apertura que no precisaba mención periodística. Otra vez nos recibió con su sonrisa permanente y profesionalidad suma Montse, vanguardia armada de la casa en el comedor, mientras Luis, su marido, cubría desde la cocina con una vigorosa retaguardia. ¡Qué agradables entrantes como sus imperiales croquetas, qué buenas carnes, producto de su saber carnicero! Carta relativamente corta pero sobrada, ausencia de pescado salvo bacalao, postres de rechupete, precios no de ganga pero bien relacionados con la calidad del producto, su cocinado y su servicio. Reservad si queréis comer los fines de semana.